Razkrili veliko skrivnost pokojnega ameriškega predsednika

Filipinski deček Timothy je program v okviru prej omenjene dobrodelne organizacije po poročanju BBC zapustil pri 17 letih. Ko je Filipinec kot najstnik izvedel, da mu pri šolanju in pridobivanju izobrazbe ni pomagal nihče drug kot nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši, je bil naravnost osupel.

Po navedbah predstavnikov organizacije Compassion International se je 41. ameriški predsednik, ki je v začetku letošnjega decembra umrl v 95. letu starosti, na Timothyja obračal tudi s pismi, ki jim je občasno prilagal različna darila.

Pisma, ki so jih javnosti razkrili po smrti nekdanjega predsednika, kažejo, da se je Bush starejši dečku v pismih predstavljal pod psevdonimom George Walker.

The sweetest story you will read today is about late President George Bush's kindess in sponsoring a little Filipino boy. Seriously.https://t.co/qJJKv8OWM5 via @stltoday