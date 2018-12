Zadnje slovo Georgea Busha starejšega #foto

Po tednu dni pogrebnih slovesnosti so se včeraj v Teksasu še zadnjič poslovili od nekdanjega ameriškega predsednika Georgea Busha starejšega. Pokopali so ga v družinski grobnici na ozemlju njegove predsedniške knjižnice v College Pointu.

Pokojnega Busha so iz Hustona v College Point prepeljali s posebnim vlakom Bush 4141, ki so ga izdelali njemu v čast leta 2005. Takrat ga je tudi sam malo zapeljal. Včeraj je vlak ob progi pozdravljalo več tisoč ljudi, ki so na tračnice polagali kovance in po mimohodu vlaka pobirali sploščene spominke na zgodovinski dan.

Na kampusu univerze Texas A & M je krsto pričakalo 2.100 vojaških kadetov v uniformah, ki so se razporedili ob cesti do knjižnice, imenovani po pokojni predsednikovi ženi Barbari Bush. Na nebu je grmelo 21 vojaških lovcev, izstrelili so tudi iz 21 topov.

Na pogrebni maši tudi Chuck Norris

Že zjutraj je bila v episkopalni cerkvi sv. Martina v Houstonu pogrebna maša, kjer sta govorila nekdanji državni sekretar James Baker in pokojnikov vnuk George P. Bush, ki je zemljiški komisar Teksasa. Oba sta poudarila, da je bil pokojnik dober človek, poln miline in časti, odgovoren in ljubezniv.

Prišel je tudi slavni republikanski filmski igralec Chuck Norris. Pastor Russell Levenson mlajši se je pošalil, da jih Bush zdaj v nebesih posluša od žene, zakaj se je tako obiral, preden se ji je pridružil. Od Barbare Bush so se poslovili v isti cerkvi letos aprila. Zdaj sta skupaj v grobu ob svoji hčerki Robin, ki je leta 1953 pri komaj treh letih umrla za levkemijo.

1 / 8 2 / 8 3 / 8 4 / 8 5 / 8 6 / 8 7 / 8 8 / 8

Zastavo s krste predali hčerki Dori

Bush je umrl pretekli petek pri 94 letih. V nedeljo so ga s predsedniškim letalom pripeljali v Washington, kjer je bila krsta na ogled v rotundi kongresne palače od ponedeljka do srede, ko je potekala državniška pogrebna slovesnost v Nacionalni katedrali. Prišli so nekdanji še živeči predsedniki s prvimi damami in tudi aktualni predsednik ZDA Donald Trump s prvo damo Melanio.

V sredo so ga prepeljali nazaj v Teksas, ob pogrebu pa s krste sneli zastavo in jo predali hčerki pokojnega Dori Bush Koch.