V ZDA se poslavljajo od predsednika Georgea Busha starejšega

Na državni pogrebni slovesnosti v Washingtonu so se od pokojnega Georgea Busha starejšega poslovile številne ugledne osebnosti iz ZDA in tujine.

Na državni pogrebni slovesnosti v Washingtonu so se od pokojnega Georgea Busha starejšega poslovile številne ugledne osebnosti iz ZDA in tujine. Foto: Reuters

V Nacionalni katedrali v Washingtonu so se ugledne ameriške in tuje osebnosti na državniški pogrebni slovesnosti poslovile od 41. predsednika ZDA Georgea Busha starejšega, ki je v 95. letu starosti umrl v petek. Mašo je vodil episkopalni škof Michael Bruce Curry, glavni govornik na pogrebni slovesnosti pa je bil 43. predsednik ZDA George Bush mlajši.

George Bush mlajši je svojega pokojnega očeta Georgea Busha starejšega označil za velikega in plemenitega človeka, ki je mirno izpeljal konec hladne vojne.

"Znal je sprejeti, da je poraz del polnega življenja, vendar nas je naučil, da nas poraz ne sme nikoli opredeliti," je med drugim dejal George Bush mlajši, na koncu pogrebnega govora pa začel jokati, ko je govoril o "najboljšem očetu, ki ga lahko ima sin ali hčerka".

George Bush mlajši: Bil si čudovit oče

"Pogrešali bomo tvojo dostojnost, iskrenost, tvoja prijazna duša pa bo ostala z nami za vedno," je dejal George Bush mlajši in opisal svoj zadnji telefonski pogovor z očetom pred njegovo smrtjo. "Dejal sem mu, rad te imam, bil si čudovit oče, in zadnje, kar sem slišal od njega, je bilo, da me ima tudi on rad," je pripovedoval 43. predsednik ZDA.

Govor ni minil brez zbadanja in sin je dejal, da je bil oče porazen igralec golfa in da ni prenesel zelenjave. Še posebej ni maral brstičnega ohrovta, svoj odpor do zelenjave pa je pokojni ameriški predsednik prenesel tudi na svoje potomce.

Nekdanji ameriški predsednik George Bush mlajši je pokojnika označil za čudovitega očeta. Foto: Reuters

Pokojnikov sin je očeta označil za "najsvetlejšo od tisoč luči", s čimer je spomnil na eno od znamenitih očetovih izjav, ki so postale predmet šal ameriških komikov, nedavno pa tudi aktualnega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Na pogrebu tudi Donald Trump in nekdanji ameriški predsedniki

Krsto z Bushevimi posmrtnimi ostanki so v nedeljo s predsedniškim letalom pripeljali iz Teksasa in jo položili v rotundo kongresne palače, kjer je bila do danes zjutraj, ko so jo z vsemi ceremonijami in salvo 21 topov pospremili do limuzine. Ta jo je peljala po aveniji Pensilvanija mimo Bele hiše proti Nacionalni katedrali, ki je bila polna žalujočih.

Med zadnjimi sta prispela ameriški predsednik Donald Trump in ameriška prva dama Melania Trump, ki sta se usedla v prvo vrsto poleg nekdanjih predsednikov Baracka Obame, Billa Clintona in Jimmyja Carterja z ženami.

Ameriški predsednik Donald Trump, ameriška prva dama Melania Trump in nekdanji ameriški predsednik Barack Obama. Foto: Reuters

Voditelj konservativne televizije Fox News je pripomnil, da sta zakonca Trump ignorirala Billa in Hillary Clinton, ob njunem prihodu pa je zamrl prej živahen pogovor med sedečimi v prvi vrsti. Vzdušje je pozneje popravil Bush mlajši, ki je Michelle Obama ponovno šaljivo dal bonbonček, kot je storil tudi na pogrebu Johna McCaina, kamor pa Trump ni bil povabljen.

Med tujimi državniki tudi nemška kanclerka Angela Merkel

V Nacionalni katedrali so bili poleg članov velike družine Bush tudi tuji državniki in mednarodni dostojanstveniki, med drugim nemška kanclerka Angela Merkel, poljski predsednik Andrzej Duda, nekdanji predsednik Lech Walesa, britanski princ Charles, nekdanji predsednik Mehike Carlos Salinasin in nekdanji premier Velike Britanije John Major.

Od Američanov so se pogrebne slovesnosti udeležili nekdanji podpredsedniki Al Gore, Dick Cheney in Joseph Biden, prišli so člani vrhovnega sodišča, med njimi predsednik John Roberts in Elena Kagan, številni člani ameriškega senata in predstavniškega doma, nekdanji državni sekretar Colin Powell, nekdanji strateg Busha mlajšega Karl Rove, nekdanji direktorji Cie, ki jo je pokojnik vodil kot direktor, in celo nekdanji župan New Yorka Rudy Giuliani, ki je zdaj Trumpov odvetnik.

Trump na današnji slovesnosti ni govoril, ampak je pred odhodom v Nacionalno katedralo zjutraj tvitnil, da se veseli srečanja z družino Bush ter da ne gre za pogreb, ampak proslavo velikega človeka z dolgim življenjem, polnim odlik.

George Bush starejši je v petek umrl v 95. letu starosti. Foto: Reuters

Ne zgolj objokovanje, ampak proslava pokojnikovega življenja

Američani se od svojih predsednikov poslavljajo z velikimi ceremonijami, ki so vselej nekoliko drugačne. Krsto postavijo na oder v rotundo kongresa, kjer je ležal že Abraham Lincoln, sledi pa pogrebna maša, ki v ZDA ni zgolj objokovanje, ampak nekakšna proslava pokojnikovega življenja, med katero se lahko pojavijo tudi šale na račun pokojnika.

Trupla nato počivajo v predsedniških knjižnicah. John F. Kennedy je sicer pokopan na vojaškem pokopališču Arlingon, kjer bi bil kot vojni veteran lahko pokopan tudi Bush, vendar se je ta odločil, da bo skupaj z ženo Barbaro pokopan v College Pointu, kjer je njegova knjižnica.

Krsto z Bushevimi posmrtnimi ostanki bodo po slovesnosti v Nacionalni katedrali odpeljali v zračno bazo Andrews, od tam pa jo bodo s predsedniškim letalom odpeljali nazaj v Teksas. Tam bo v episkopalni cerkvi Sv. Martina v Houstonu do četrtka zjutraj, ko bo tam spet maša, nato pa jo bodo s posebnim vlakom, ki so ga leta 2005 izdelali v Bushevo čast in ga poimenovali Bush 4141, odpeljali v dve uri in pol oddaljen College Point.

Tam je kampus univerze Texas A & M, kjer sta Bushev muzej in grobnica. Pripravili bodo prelet 21 letal, od katerih se bo eno odlepilo od formacije v simbolično slovo od pokojnika. Zastavo, ki prekriva krsto, bo prejela Busheva hči Dorothy Bush Koch.