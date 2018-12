Umrl je George Bush starejši

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 95. letu starosti je v Houstonu umrl nekdanji ameriški predsednik George Bush starejši. Bush je bil kot 41. predsednik na čelu ZDA en mandat med letoma 1989 in 1993, v času konca hladne vojne.

Republikanec George Bush starejši je bil najstarejši izmed štirih še živečih nekdanjih ameriških predsednikov, med katerimi je tudi njegov sin George Walker Bush. Ta je svojega očeta označil za "človeka najboljšega značaja in najboljšega očeta, kar ga lahko ima sin ali hči".

Bush je imel že nekaj let težave z zdravjem in se je večkrat zdravil v bolnišnici v Houstonu, med drugim zaradi pljučnice. Pred letom in pol si je pri padcu v počitniški hiši zlomil vratno vretence.

Umrl pol leta po smrti žene

Bush je umrl le nekaj mesecev za ženo Barbaro, ki je umrla aprila letos in s katero sta bila poročena 73 let. Imela sta pet otrok in 17 vnukov.

"Celotna družina Bush je globoko hvaležna za življenje in ljubezen 41. predsednika, za sočutje vseh, ki so skrbeli in molili zanj ter za sožalja," je Busheva družina zapisala v sporočilu.

George Herbert Walker Bush se je rodil 12. junija 1924 v zvezni državi Massachusetts uspešnemu bankirju in senatorju Prescottu Bushu ter materi Dorothy. Njegova družina je bila bogata in je že takrat veljala za politično dinastijo. Ko je dopolnil 18 let, se je prijavil v vojsko in se podal na bojišča druge svetovne vojne kot pilot.

S sinom Georgeom in ženo Barbaro leta 1955 Foto: Reuters

Osem let je bil Reaganov podpredsednik

Po vrnitvi v domovino se je leta 1945 poročil z leto dni mlajšo Barbaro in se preselil v Teksas, kjer je postal naftni milijonar. Nato je bil kot vzhajajoča politična zvezda član zveznega kongresa, veleposlanik ZDA pri ZN, direktor obveščevalne agencije Cia in osem let podpredsednik ZDA v času predsednika Ronalda Reagana.

Leta 1988, ko je dotedanji predsednik Ronald Reagan podprl njegovo kandidaturo za predsednika Foto: Reuters

Predsednik v času razpada Sovjetske zveze in Jugoslavije

Leta 1988 je zmagal na predsedniških volitvah in se januarja 1989 preselil v Belo hišo, kjer pa je ostal le en mandat. ZDA je vodil v času tektonskih političnih premikov v Evropi, ko sta razpadli Sovjetska zveza in Jugoslavija, v zalivski vojni pa so ZDA pod njegovim vodstvom Irak pregnale iz Kuvajta.

Zaradi šibkega stanja gospodarstva ga je po štirih letih v bitki za Belo hišo premagal demokrat Bill Clinton. Slednjega je nato v Beli hiši nasledil Bushev sin, George Walker Bush.

Bush na inavguraciji svojega naslednika Billa Clintona leta 1993 Foto: Reuters

Bush starejši je ostal aktiven tudi po upokojitvi in Američane je vse do leta 2009 navduševal s skoki s padalom. Po 85. rojstnem dnevu je s tem prenehal in se nato vse redkeje pojavljal v javnosti. Zaradi slabega zdravja ga ni bilo niti na inavguracijo sedanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Starost ni razlog, da bi obsedel v kotu

Leta 2009 se je udeležil 20. obletnice padca Berlinskega zidu, pet let pred tem pa sta skupaj s Clintonom obiskovala prizadeta območja po cunamiju v jugovzhodni Aziji. "Samo zato, ker si star, ti ni treba sedeti v kotu," je dejal nekoč.

George in Barbara Bush sta stara leta preživljala poleti v Mainu, pozimi pa v Teksasu. Sicer pa je bil Bush starejši znan po tem, da si je rad nataknil najbolj nemogoče kričeče nogavice.

Foto: Reuters