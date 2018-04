Umrla je nekdanja prva dama, prva mati in prva babica ZDA

Barbara Pierce Bush se je rodila 8. junija 1925 v predmestju New Yorka Rye očetu Marvinu Pierceu in materi Pauline. Oče je bil izdajatelj revij, mama pa gospodinja oziroma v njenem primeru gospa, ki je hodila po sprejemih.

Po dobrem letu dni študija na kolidžu se je januarja 1945 pri 19 letih poročila s prvim moškim, ki ga je poljubila, to je vojaškim pilotom Georgeem Herbertom Walkerjem Bushem oziroma Bushem starejšim.

Njun zakon je vzdržal 73 let in je zapisan v zgodovino kot najdlje trajajoči zakon predsednika v ameriški zgodovini.

Družina s številnimi politiki

Barbara Bush je bila od začetka do konca predvsem žena ambicioznega moža, čeprav ni skoparila s svojimi mnenji, zaradi česar je velikokrat zašla v težave. Bush starejši je bil v svoji karieri teksaški naftar, kongresnik, veleposlanik pri ZN, direktor Cie, podpredsednik in predsednik ZDA.

Imela sta pet otrok in najstarejši George Bush je leta 2001 prav tako postal predsednik ZDA. Barbara Bush je tako postala šele druga prva mati v zgodovini ZDA po Abigail Adams, ženi predsednika Johna Adamsa in materi predsednika Johna Quincyja Adamsa.

Obenem je postala tudi prva babica ZDA zaradi hčera sina Georgea. Drugi sin Jeb je postal guverner Floride, leta 2016 pa ga je Donald Trump skupaj s preostalimi vrgel iz tekme za predsednika ZDA.

Sinova Neil in Marvin sta postala poslovneža, hčerka Dorothy pa se je poročila z demokratskim lobistom. George in Barbara sta imela tudi hčer Robin, ki pa je v tretjem letu starosti leta 1953 umrla za levkemijo.

Barbarini lasje so takrat osiveli in kasneje je bila predmet šal, da je podobna prvemu predsedniku ZDA Georgeu Washingtonu oziroma da je bolj podobna materi Busha starejšega kot pa ženi.

Barbara Bush je napisala dve knjigi spominov, in sicer v letih 1994 in 2003, napisala pa je tudi dve knjigi o svojih psih.

Številne ostre izjave

V času moževe politične kariere in tudi kasneje je povedala marsikaj ostrega, na primer leta 1984, ko je demokratsko podpredsedniško kandidatko Geraldine Ferraro posredno označila za psico. Za žalitev se je opravičila.

Nazadnje je razburila javnost leta 2005, ko je z možem obiskala žrtve poplav v centrih v Houstonu in na glas menila, da jim gre zelo dobro. V moževo politiko se ni vpletala, čeprav mu je doma dala vedeti, da se ne strinja s podporo republikancev orožju in nasprotovanjem pravici do splava. Njena snaha Laura Bush je v svojih spominih napisala, da je tašča znala imenitno užaliti prav vse njene prijatelje in znance.

Potem ko je mož leta 1992 izgubil volitve proti demokratu Billu Clintonu, sta se z Bushem starejšim preselila v Houston in začela življenje slavnih in premožnih upokojencev.

Po njiju so poimenovali šole v Houstonu

Za vroče poletne dni so Bushevi ohranili posestvo v Kennebunkportu v državi Maine. Zakonca Bush sta se posvetila dobrodelnim dejavnostim in po njiju so poimenovali šole v Houstonu.

Predsednik Donald Trump je ukazal, da se zastave po ZDA do pogreba pokojne spustijo na pol droga, Bela hiša pa je izdala dve sožalni sporočili posebej od Trumpa in posebej od prve dame Melanie Trump.