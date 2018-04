George Bush starejši po ženinem pogrebu zaradi okužbe v bolnišnici

Novico o hospitalizaciji Busha je sporočil njegov tiskovni predstavnik Jim McGrath, ki je dejal, da se nekdanji predsednik dobro odziva na zdravljenje in okreva z željo, da lahko čim prej obišče poletno družinsko rezidenco v Kennebunkportu v državi Maine.

Nekdanji 41. predsednik ZDA med drugim boleha za Parkinsonovo boleznijo, v zadnjih letih pa je bil pogosto v bolnišnici zaradi težav z dihanjem. Njegov sin Jeb Bush je med pogrebno slovesnostjo za mamo dejal, da je bil oče nazadnje v bolnišnici skupaj z Barbaro nalašč, da bi le bil z njo.

Sending healing thoughts of strength, along with prayers, for President George HW Bush tonight.