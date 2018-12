Georgea Busha starejšega bodo danes pokopali v Teksasu #video

George Bush starejši je umrl v petek, star 94 let, njegovo truplo pa so v nedeljo s predsedniškim letalom, ki so ga za to priložnost poimenovali Zračna misija 41, prepeljali v Washington. Američani so se lahko od 41. predsednika ZDA poslavljali od ponedeljka do srede v rotundi kongresne palače.

Glavni govornik je bil pokojnikov sin

Od tam so krsto slovesno prepeljali do Nacionalne katedrale v Washingtonu, kjer je bil državniški pogreb z udeležbo znanih politikov in vseh še živečih nekdanjih predsednikov. Prišla sta tudi predsednik Donald Trump in prva dama Melania Trump.

Glavni govornik je bil 43. predsednik ZDA, pokojnikov sin George Bush mlajši. Po slovesnosti je krsta šla spet nazaj do vojaškega letališča Andrews in domov v Teksas. V Houstonu je na letališču krsto in pokojnikovo družino pričakalo okoli 300 povabljenih ljudi, po krajšem pozdravu pa so jo v koloni avtomobilov odpeljali v episkopalno cerkev sv. Martina, ki jo je pokojnik redno obiskoval.

Maše se bo udeležilo okoli 1.200 povabljenih

Pričakalo jo je več tisoč ljudi na čelu z demokratskim županom Houstona Sylvestrom Turnerjem, ki je svoje meščane pozval, naj si v pokojnikovo čast v času žalovanja nataknejo pisane nogavice, po katerih je bil znan in s katerimi ga bodo tudi pokopali. Gre za nogavice s simboli zračnih sil, katerih del je bil med drugo svetovno vojno, ko se je na območju Tihega ocena boril proti Japoncem.

Današnje pogrebne maše se bo udeležilo okoli 1.200 povabljenih, glavna govornika pa bosta dva. To bosta nekdanji državni sekretar in pokojnikov prijatelj James Baker ter vnuk George P. Bush, ki dela kot zemljiški komisar Teksasa.

Busha starejšega bodo položili v grobnico poleg žene

Krsta bo nato z vlakom krenila na zadnjo pot proti College Pointu. Vagone bo vlekla lokomotiva, ki so jo izdelali leta 2005 in jo krstili Bush 4141. Bush jo je po izdelavi celo za šalo nekaj časa peljal po tračnicah. Vlak bo peljal iz Houstona dve uri in pol proti College Pointu, kjer bo opravljen prelet 21 vojaških letal, pri čemer se bo eno simbolično odcepilo od formacije.

Georgea Busha starejšega bodo položili v grobnico poleg žene Barbare Bush, s katero sta bila poročena 73 let, vse do letos, ko je nekdanja prva dama ZDA in mati predsednika ZDA Georgea Busha mlajšega umrla. Poleg njiju je v grobu tudi hči Robin, ki je leta 1953, stara tri leta, umrla za levkemijo.