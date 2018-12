Pahor ob državnem prazniku poudaril pomen sodelovanja

Predsednik republike Borut Pahor je ob današnjem državnem prazniku dnevu samostojnosti in enotnosti odprl vrata predsedniške palače za obiskovalce. Ob tej priložnosti je Pahor pozval k sodelovanju in medsebojnemu spoštovanju. Poudaril je, da Slovenci danes sami odločamo o svoji usodi.

Današnji dan odprtih vrat so obiskovalci izkoristili, saj so dodobra napolnili veliko dvorano predsedniške palače, kjer jih je Pahor tudi nagovoril. Kasneje pa so si lahko tudi podrobneje ogledali predsedniško palačo, vključno s predsednikovo pisarno.

"Če bomo držali skupaj bomo vsako težavo obrnili sebi v prid"

V izjavi za medije ob robu dogodka je Pahor poudaril, da ni treba, da smo Slovenci vedno enotni, saj je to tudi naporno: "Potrebno je pa, da sodelujemo, da se razumemo, da se spoštujemo, da smo vljudni, prijazni eden do drugega, da se ne sovražimo. Ne vemo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti, vendar če bomo držali skupaj, bomo vsako, še tako veliko težavo obrnili sebi v prid."

Kot je dodal predsednik republike, ne moremo odločati o vseh stvareh na svetu, "o tem, ali bomo med seboj sodelovali, bomo prijazni, spoštljivi, pa lahko sami odločimo in to je naša odgovornost".

Pahor si želi medsebojnega spoštovanja

Sam v primerjavi s stanjem leta 1990 vidi napredek. "Seveda vidim veliko skrbi in tudi strahov, vendar pa ne bi nikoli rekel, da bi bilo bolje, ko bi ostalo tako, kot je bilo pred demokratičnimi spremembami in pred razglasitvijo samostojnosti," je izjavil Pahor.

Izpostavil je, da imamo Slovenci v rokah orodje, ki nas ščiti in varuje, in sicer državnost oz. suverenost: "Sami odločamo o svoji usodi in to bo v svetu, ki nas utegne v naslednjih letih bolj premetavati, kot smo si morda želeli, proti našim pričakovanjem, morda odločilno za naš narodni obstoj in razvoj."

V prihajajočem letu si Pahor želi zlasti medsebojnega spoštovanja. "Če bomo medsebojno spoštljivi, potem mislim, da ni nobene take stvari, ki je ne bi uspeli rešiti," je menil predsednik, ki kljub nekaterim skrbem na prihodnost gleda z upanjem.

V spomin na plebiscitarno odločitev za samostojno Slovenijo leta 1990 danes praznujemo dan samostojnosti in enotnosti. Na plebiscitu 23. decembra 1990 se je skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Rezultate plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. decembra zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela prost dan.