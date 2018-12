Slovenija praznuje dan samostojnosti in enotnosti

Letos torej mineva 28 let od prelomnega 23. decembra 1990, ko se je na plebiscitu skoraj 90 odstotkov vseh volilnih upravičencev odločilo za samostojno Slovenijo. Rezultate plebiscita so uradno razglasili tri dni pozneje, zato 26. decembra zaznamujemo državni praznik, dan samostojnosti in enotnosti, ki je tudi dela prost dan.

Za osamosvojitev se je izreklo 95 odstotkov volivcev

Na plebiscitu je glasovalo 93,2 odstotka vseh volilnih upravičencev, od katerih se jih je za osamosvojitev izreklo 95 odstotkov - ali 88,5 odstotka vseh. Da je plebiscit uspel, je bilo znano že nekaj po 22. uri, ko so prešteli okoli 60 odstotkov glasov. Predsednik Demosa Jože Pučnik je takrat izrekel znameniti stavek, da Jugoslavije ni več in da gre zdaj za Slovenijo.

Letošnja osrednja državna proslava je bila že v petek v ljubljanskem Cankarjevem domu. Predsednik vlade Marjan Šarec je v govoru opozoril na nesprejemljivost delitev na domoljube in tiste, ki to niso. Domoljubje po njegovih besedah ne pripada samo nekaterim, temveč je pravica, predvsem pa dolžnost vsakega izmed nas. Kritičen je bil tudi do vseh vrst ekstremizma.

Pred proslavo so praznik s slavnostno sejo zaznamovali tudi v državnem zboru. Njegov predsednik Dejan Židan je v govoru pozval k odgovornemu in poštenemu ravnanju z državo in za njo. Zavzel se je tudi za odgovorno in državotvorno delovanje nosilcev političnih in drugih družbenih položajev. Po njegovih besedah bo oblikovanje soglasja o razvoju Slovenije odločilnega pomena za naš nadaljnji napredek.

Šarec je v petek v kongresnem centru na Brdu pri Kranju tudi pripravil sprejem za svojce padlih pripadnikov teritorialne obrambe, ministrstva za notranje zadeve in civilnih žrtev ter ranjenih v vojni za Slovenijo.