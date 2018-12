Stari bodo 30 let: Novi avti z ugodnostmi starodobnika

Veliko jih je še danes v uporabi

Številni kandidati za status starodobnika so še danes v uporabi in jih lahko vsakodnevno videvamo na cesti. Nekateri so ob koncu osemdesetih veljali za tehnološke mojstrovine, spet drugi so bili že takrat preprosti in poceni. Ker se proizvajalci zavedajo, kako težko je vzdrževati te avtomobile, številni ponujajo servis in tudi prodajo rezervnih delov.

Ford fiesta

Prav vsi se spomnimo fieste, ki je imela pomembno vlogo tudi na slovenskih cestah. Prihodnje leto bo stara že trideset let.

Volkswagen golf

Lastniki legendarnega golfa G60 ter še dražjega in redkejšega G60 limited že nestrpno pričakujejo leto 2019. Ta dva posebneža bosta dopolnila trideset let.

Porsche 964

Serija 964 je še danes visoko na seznamu številnih ljubiteljev starih avtomobilov. Ker bo kmalu stara trideset let, bo to 911 cenejše zavarovanje in registracija.

Citroen XM

XM je bil predstavljen leta 1989 na avtosalonu v Frankfurtu. Takrat je razkazoval znanje in razkošje znamke Citroën. Z naprednim elektronsko nadzorovanim hidropnevmatskim vzmetenjem in obliko je navduševal javnost, leta 1990 pa postal avto leta.

Nissan maxima

Nissan je leta 1989 predstavil model maxima. Za ljubitelje je pravi tisti z vgrajenim šestvaljnikom, ki ima dobro opremo, je izredno zanesljiv, s ceno 41 tisoč mark pa je bil razmeroma poceni.

Volvo 240

Leta 1989 volvo 240 ni bil največji hit. Zaradi oblike je skozi celotno obdobje ostal razmeroma nepriljubljen, kar pomeni, da jih je danes na cestah izredno malo.

Toyota celica

Aerodinamična in napredna - peta generacija celice je bila predstavljena leta 1989 na avtosalonu v Frankfurtu. Še danes ta toyota velja za zanesljiv in vozniško odličen avtomobil.

Renault 19 chamade

Fibrilacija (chamade) je nadgradnja priljubljene limuzine, ki je pustila močan vtis tudi v Sloveniji. Na cestah jih je malo, lastniki pa so ta nadgrajeni model lahko kupili ob koncu leta 1988.

Mazda 323F

Skriti žarometi so bili leta 1989 nekaj revolucionarnega. Mazda je iz četrte generacije ohranila kupejevski videz, vendar dodala dodatni par vrat. Avtomobil so krasile solidna tehnika in športne vozne lastnosti.

Škoda favorit

Favorit ni ravno priljubljen pri zbirateljih. Prvi primerki so bili na voljo že leta 1987, vendar so evropske države prodajo začele šele leta 1989.

Daihatsu feroza

Daihatsu je s ferozo vstopil v svet ličnih majhnih športnih terencev. Dvobarvna zunanjost, odstranljiva streha in dober štirikolesni pogon so ga naredili zanimivega, toda lepo ohranjeni avtomobili so danes redkost. Večina jih je namreč uporabljala kot delovne konje.

Subaru legacy

Nihče si leta 1989 ni mislil, da bo legacy postal najbolje prodajani štirikolesno gnani avtomobil na svetu. Odlična tehnika z bokser motorjem in odličnim pogonom je našla ogromno kupcev, tudi pri nas.

Mercedes-benz 124

Mercedes je leta 1989 v Frankfurtu pokazal prenovljeni model 124. Z novimi plastičnimi obrobami v barvi karoserije je našel veliko simpatij zaradi uporabnosti in razmeroma dobre cene.