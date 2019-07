Pozor, zaprti prometni cesti na Mangrtsko sedlo in ob Bohinjskem jezeru!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes sta za osebna vozila do 18. ure zaprti prometno zelo obremenjeni cesti na Mangartsko sedlo in proti Ukancu na območju Bohinja. Na cestah je sicer mirno. Na podravski avtocesti pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je okrog 8. ure zjutraj dvokilometrski zastoj. Čakalna doba je še na mejnih prehodih Dragonja, Starod in Jelšane.

Po podatkih Razvojne zadruge Mangrt sicer cesto na mangrstko sedlo (na fotografiji koča na Mangrtskem sedlu) v poletnih mesecih dnevno prevozi 200 vozil, od tega okoli 60 odstotkov motorjev, in približno 70 kolesarjev. Zapora cest na Mangartsko sedlo in proti Ukancu na območju Bohinja je promocijski ukrep, s katerim želijo izvajalci akcije za en dan umiriti promet in obiskovalce spodbuditi k trajnostni mobilnosti. Dostop je možen peš, s kolesom ali brezplačnim javnim prevozom.

Z avtomobilom le invalidi

Mangartska cesta je za osebna vozila zaprta že od včeraj zvečer in bo zaprta ostala še danes do 18. ure. Obiskovalci lahko danes osebna vozila pustijo na brezplačnem parkirišču v Logu pod Mangartom in se proti Mangartskemu sedlu odpravijo peš, s kolesom ali z brezplačnim javnim prevozom.

Prvi javni prevoz do koče na Mangartskem sedlu bo danes na voljo ob 5.30, zadnji javni prevoz v dolino pa isti dan ob 18. uri. Se bodo pa lahko na sedlo z osebnim avtomobilom pripeljale gibalno ovirane osebe, a le neposredno za avtobusom. Za pohodnike in kolesarje je organiziran tudi voden pohod oziroma izlet iz Loga pod Mangartom.

Nekatera bohinjska parkirišča brezplačna

Cesta v Ukanc bo zaprta med 8. in 18. uro. Obiskovalci bodo lahko osebna vozila pustili na parkiriščih - na nekaterih tudi brezplačno - v Bohinjski Bistrici in Ribčevem Lazu ter se proti Ukancu odpravili peš, s kolesi ali brezplačnim javnim prevozom, to je z avtobusom iz Bohinjske Bistrice proti postajališču slap Savica ali z ladjo na relaciji Ribčev Laz-Ukanc.

"Cilj tovrstnih akcij je spodbuditi obiskovalce k prepoznavanju prednosti tovrstnih prometnih režimov in hkrati upravljavcem podati izredno pomembno izkušnjo pri vzpostavljanju trajnega, okolju prijaznega režima na izredno obremenjenih območjih Triglavskega narodnega parka," so zapisali izvajalci akcije, med katerimi sta poleg Triglavskega narodnega parka tudi bovška občina in Razvojna zadruga Mangrt.

Na Gruškovju je dvokilometrski zastoj. Foto: DARS

Stanje na mejnih prehodih

Okrog 8. ure zjutraj je bilo sicer na naših cestah precej mirno. Pričakovan zastoj je na Gruškovju na meji s Hrvaško, kjer je ob tej uri dvokilometrski zastoj. Čakalna doba je še na mejnih prehodih Dragonja, Starod in Jelšane.