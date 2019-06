Tako čistijo najvišjo cesto v Sloveniji #foto

Cesta na Mangartsko sedlo je pozimi zaradi zimskih razmer zaprta, meseca junija pa jo navadno že odprejo za promet. Toda letošnje obilnejše in pozne snežne padavine niso omogočale odprtja. Šele zdaj so na cesto zapeljali gradbeni stroji, ki bodo s ceste odstranili sneg. Med četrtim in osmim kilometrom vzpona so sneg začeli odstranjevati z rovokopačem, v zadnjih 700 metrih pa sneg zaradi večje varnosti odstranjujejo z gumi bagrom.

Skalnati podor preprečuje dostop do vrha, gradnja nove ceste prihodnje leto?

Cesta na Mangartsko sedlo sicer vodi vse do nadmorske višine 2.055 metrov, a v zadnjih treh kilometrih je zaradi skalnatega podora že od leta 2012 uradno zaprta. Povsem na vrhu je znana cestna pentlja.

Direkcija za infrastrukturo je lani predstavila načrt gradnje nadomestne ceste, ki bi bila dolga 960 metrov in bi vodila blizu planinske koče. Gradili naj bi jo že letošnje in prihodnje poletje, a zaradi dodatnih preiskav in popisov se bodo dela začela kvečjemu prihodnje leto.

Naložba je bila ocenjena na 900 tisoč evrov. Nova cesta bi se na obstoječo priključila tik pod zgornjo pentljo.

Načrtovana gradnja novega odseka ceste do zgornje pentlje, ki bo dolg slab kilometer. Foto: Direkcija za infrastrukturo

Motorna vozila plačajo pet evrov ekološke takse

Čeprav vodi cesta skozi občutljivo območje Triglavskega narodnega parka in je tudi precej ozka za dokaj gost promet kolesarjev, motoristov in avtomobilov v poletnih mesecih, je iz turističnega vidika pomembna za lokalno prebivalstvo.

Voznik vsakega motornega vozila (izjema so po naši izkušnji električni) plača ekološko takso pet evrov, po cesti pa dnevno v poletnih mesecih pelje tudi več kot 500 vozil na dan. Število kolesarjev na cesti se meri v tisočih.

Mangartska cesta ima sicer na dolžini 12 kilometrov skupno 17 ostrejših ovinkov in pelje skozi pet predorov. Leta 1938 je cesto v le osmih mesecih zgradilo 500 mož.

Lani smo z električnim nissan leafom brez vmesnega polnjenja iz Kopra pripeljali na Mangartsko sedlo, najvišje ležečo asfaltrano cesto v Sloveniji. Foto: Gregor Pavšič

Med vožnjo po cesti se poleti odpirajo spektakularni pogledi.