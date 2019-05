Začela se je težko pričakovana gradnja kolesarske steze od Bleda do Bohinja

Na Bledu so začeli graditi težko pričakovano kolesarsko progo, ki bo povezovala dva gorenjska turistična dragulja Bled in Bohinj.

Na Bledu so začeli graditi težko pričakovano kolesarsko progo, ki bo povezovala dva gorenjska turistična dragulja Bled in Bohinj. Foto: Thinkstock

Direkcija za infrastrukturo je prejšnji teden začela gradnjo prvega odseka državne kolesarske povezave Bleda in Bohinja. Steza bo speljana ob državni cesti Bled-Bohinj, skozi vasi Bohinjska Bela in Obrne. Trenutno se izvajajo gradbena dela na odseku Mačkovec-Bohinjska Bela.

Z Občine Bled so sporočili, da se bo gradnja kolesarske steze izvajala po odsekih glede na stanje zemljišč in pripravljenost projektne dokumentacije. Prvi kolesarji se bodo po njej lahko zapeljali leta 2022.

Občina Bled je medtem naročila novelacijo projektne dokumentacije in zagotovila zemljišča za gradnjo, so sporočili z blejske občine. V sodelovanju direkcije za infrastrukturo ter občin Bled in Bohinj se pripravljajo načrti za celotno povezavo, in sicer za odsek nazaj proti Bledu skozi Zazer do zgraditev južne razbremenilne ceste, skozi Sotesko do Nomenja in naprej do Bohinjske Bistrice.

Poleg sredstev državnega proračuna pri sofinanciranju sodelujeta obe občini, za celoten projekt pa so rezervirana tudi nepovratna sredstva evropskega regionalnega sklada, ki pripadajo občinam, so sporočili z blejske občine. Vsa zemljišča morajo pridobiti do jeseni 2020.