Pozor: močan veter bi lahko podiral drevesa #foto

Začetek tedna bo v znamenju vetra, padavin in ohladitve, pojasnjuje dežurni meteorolog z agencije za okolje Blaž Šter. Mokro in vetrovno vreme nas bo spremljalo vse do petka, ki bo po trenutnih napovedih bolj suh. Konec tedna bo sicer toplejši, vendar bo vreme še naprej nestanovitno.