Orkanski veter pustoši na Hrvaškem

Na Hrvaškem že od sinoči piha močan veter, ki povzroča veliko težav. V Zagrebu je zaradi številnih podrtih dreves močno ohromljen promet, zaradi močne burje pa so zaprte obalne ceste in prekinjene trajektne povezave. Dve osebi sta poškodovani.

Na področju Zagreba je veter ponoči in zjutraj podrl številna drevesa, oglasne panoje, semaforje in odkrival strehe. Linije javnega prevoza imajo zamude. Zaradi poškodovane električne napeljave ne vozi tramvajska linija od Maksimirske ceste do Dubrave.

Zagrebška policija je sporočila, da sta bili v neurju zaradi predmetov in vej, ki jih je nosil veter, lažje poškodovani dve osebi. Ena je utrpela poškodbe v nedeljo zvečer na osrednjem Trgu bana Jelačića, kjer je veter povsem razdejal postavljene stojnice.

Zagrebški župan Milan Bandić je že sklical krizni sestanek vseh intervencijskih služb v mestu. Zaradi neurja je v Zagrebu razglašena prva stopnja nevarnosti, na terenu je osem tisoč gasilcev. Dodal je, da se ne spomni takšnega neurja v hrvaški prestolnici v zadnjih 40 letih, kolikor živi v Zagrebu.

Extraordinarily windy morning in Zagreb. Pieces of the hotel entryway were even being blown down. Checked into Croatia airlines just fine. Still, wow. pic.twitter.com/28jeTXJIoV — Detective PikaMuskrat (@muskrat_john) May 13, 2019

Zagrebški gasilci so do sedme ure zjutraj izvedli 140 intervencij. Policija prebivalcem svetuje, naj varna zavetja svojih domov zapustijo le v nujnih primerih.

Vremenoslovci so za danes izdali oranžni alarm, sunki vetra v Zagrebu lahko dosežejo do 120 kilometrov na uro. Rdeči alarm so izdali za področje Velebitskega kanala.

Številne težave v prometu

Zaradi močne burje je za vsa vozila zaprta tudi avtocesta Zagreb–Zadar na odseku Sv. Rok–Posedarje ter jadranska magistrala na odseku Karlobag–Sv. Marija Magdalena. Samo za osebna vozila je prevozen most na otok Pag, magistrala pri Senju in avtocesta Reka–Delnice.

Ravnateljstvo civilne zaštite @mup_rh Do 7:15 sati Županijski centar 112 Zagreb zabilježio je 240 intervencija operativnih službi. Dvije su osobe ozlijeđene uslijed jakog i olujnog vjetra (pješak na Trgu bana J.Jelačića i ženska osoba na koju je pala grana na Črnomercu). pic.twitter.com/JPh1gZGKbk — MUP-RH (@mup_rh) May 13, 2019

Za prikolice in avtodome je zaprt most na otok Krk. Trajekti ne vozijo na Pag in Rab.