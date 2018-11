Pozor: prihajajo spremembe na področju družinskih prejemkov in štipendij

Z novim letom bo začelo veljati več sprememb na področju družinskih prejemkov in državnih štipendij, opozarja ministrstvo za delo. Zaradi nekaterih novosti bo treba oddati vlogo, so spomnili.

Upravičencem, ki bodo imeli 1. januarja 2019 veljavno pravico do materinskega, očetovskega oziroma starševskega nadomestila v višini 90 odstotkov osnove oziroma z zgornjo omejitvijo, bo po uradni dolžnosti izdana nova odločba. V novi odločbi bo od 1. januarja 2019 odločeno o nadomestilu v višini sto odstotkov osnove brez zgornje omejitve pri materinskem nadomestilu in z zgornjo omejitvijo na 2,5-kratnik povprečne plače pri očetovskem in starševskem nadomestilu.

Posebne vloge ni treba vlagati. Prvo višje izplačilo nadomestila bo tako februarja 2019 za januar 2019.

Več denarja za vse velike družine

Dodatek za veliko družino v novem letu ne bo več odvisen od gmotnega položaja družine in bodo do njega upravičene vse družine s tremi ali štirimi oziroma več otroki. Pogoj pa je, da imajo eden od staršev in otroci skupno stalno prebivališče v Sloveniji. Za vse upravičence do otroškega dodatka in za vse z oddano vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka za veliko družino v letošnjem letu bo center za socialno delo odločil o pravici do dodatka za veliko družino po uradni dolžnosti.

To pomeni, da jim ni treba vlagati posebne vloge. Vsi preostali morajo za uveljavljanje pravice vložiti vlogo.

Do zdaj je cenzus za pridobitev štipendije znašal 576,89 evra

Do državne štipendije bodo od 1. januarja 2019 dalje upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 659,30 evra. Do zdaj je cenzus za pridobitev državne štipendije znašal 576,89 evra. Zaradi odprave varčevalnih ukrepov in posledično sprostitve celotnega zadnjega dohodkovnega razreda bodo do štipendije upravičeni tudi tisti, pri katerih mesečni dohodek na družinskega člana znaša od 576,90 do 659,30 evra.

Državna štipendija v zadnjem dohodkovnem razredu znaša 35 evrov za mladoletne in 70 evrov za polnoletne upravičence.

Vlagatelji lahko oddajo vloge na pristojni center za socialno delo od 1. decembra. Vloge morajo vložiti tako tisti, ki jim je bila štipendija v preteklosti zavrnjena zaradi preseganja cenzusa, kot tudi tisti, ki jim državna štipendija v šolskem oziroma študijskem letu 2018/2019 miruje zaradi preseganja cenzusa. Centri za socialno delo ne bodo odločali o upravičenosti do štipendije po uradni dolžnosti, ampak samo na podlagi vloge, so opozorili na ministrstvu.

Veljati začneta tudi noveli s področja socialnega varstva

S 1. januarjem prihodnje leto bosta začeli veljati noveli s področja socialnovarstvene zakonodaje, ki pa vplivata na oddajanje vlog že v decembru, so opozorili na ministrstvu za delo.

Upravičenci, ki prvič vlagajo vlogo za priznanje pravice do otroškega dodatka, znižanega plačila vrtca, državne štipendije in subvencije malice in kosila, morajo oddati vlogo. Prav tako morajo ves čas prejemanja pravice sporočati spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice. O podaljšanju teh pravic pa center za socialno delo odloča po uradni dolžnosti. Če se upravičencu katera od teh pravic izteče decembra letos in pozneje, mu za podaljšanje ni treba več vložiti vloge, ker bo o podaljšanju odločil center za socialno delo po uradni dolžnosti.

Na kaj novela ne vpliva?

Novela pa ne vpliva na uveljavljanje preostalih pravic iz javnih sredstev, kot so denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pravica do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, pravica do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev, subvencija najemnine, oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev in prispevka plačila k družinskemu pomočniku.

To pomeni, da mora upravičenec v decembru vložiti vlogo, če prvič uveljavlja pravico s 1. januarjem 2019, če želi podaljšanje priznanja pravice, ker se ta izteče 31. decembra letos, ali če mora sporočiti spremembo med trajanjem priznane pravice.

Po 1. januarju 2019 bo začela veljati tudi novela zakona o socialnovarstvenih prejemkih, ki ohranja osnovni znesek minimalnega dohodka oziroma denarno socialno pomoč za eno osebo v veljavni višini 392,75 evra.

Upravičenci do denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka, ki jim je pravica priznana do 31. decembra in želijo tudi od 1. januarja 2019 prejemati denarno socialno pomoč oziroma varstveni dodatek, morajo do 31. decembra vložiti vlogo za podaljšanje priznanja pravice.

Za prejemnike denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, ki so pravico pridobili pred 1. junijem na podlagi osnovnega zneska minimalnega dohodka v višini 297,53 evra, bo center za socialno delo po uradni dolžnosti izvedel preračun priznane pravice z upoštevanjem novega osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki je 392,75 evra. Nova pravica bo priznana s 1. januarjem prihodnje leto.

Upravičenci bodo o tem prejeli obvestilo

Upravičenci, ki so dobili denarno socialno pomoč in/ali varstveni dodatek po 1. juniju in jim je pravica priznana tudi po 1. januarju 2019, glede na izrek odločbe pa bi jim za obdobje po 1. januarju 2019 morali izdati dopolnilno odločbo, ta ne bo izdana. Se jim bo pa po 1. januarju 2019 vse do izteka pravice izplačeval enak znesek denarne socialne pomoči in/ali varstvenega dodatka, kot je bil določen z odločbo do 31. decembra. Upravičenci bodo o tem prejeli obvestilo.