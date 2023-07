Poštenjak najdeni denar nesel na policijo. Prilastitev je sicer kazniva.

Trebanjske policiste je v torek nekaj po 18. uri občan obvestil, da je v Mokronogu nameraval uporabiti bankomat in v reži bankomata našel 450 evrov, ki jih je nekdo pozabil.

Policisti so od poštenega najditelja denar prevzeli in kmalu je na policijsko postajo poklicala zaskrbljena občanka ter povedala, da je ona tista, ki je na bankomatu opravila dvig, prevzela potrdilo, gotovino pa pozabila vzeti.

Policisti so ugotovili, da se znesek na potrdilu ujema z najdbo, in lastnici denar vrnili.

Prilastitev je kaznivo dejanje

Policija občanom svetuje, da najdeni denar takoj odnesejo v bančno ustanovo, kjer bodo zaposleni poskušali najti lastnika, ali pa denar izročijo policistom na najbližji policijski postaji, kjer bodo policisti denar prevzeli in v nadaljevanju prav tako poskušali poiskati lastnika.

Prilastitev na bankomatu pozabljenega denarja je kazniva. Gre za kaznivo dejanje zatajitve, ki se preganja na predlog oškodovanca. 208. člen kazenskega zakonika, ki opredeljuje zatajitev, določa:

(1) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki mu je zaupana, se kaznuje z zaporom do dveh let.

(2) Če je vrednost zatajene stvari majhna in si je storilec hotel prilastiti stvar take vrednosti, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do šestih mesecev.

(3) Če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena skrbnik, se kaznuje z zaporom do treh let.

(4) Če je zatajena stvar posebnega kulturnega pomena ali naravna vrednota ali če je zatajena stvar velike vrednosti in si je storilec hotel prilastiti tako stvar ali stvar take vrednosti, se kaznuje z zaporom do petih let.

(5) Kdor si protipravno prilasti tujo premično stvar, ki jo je našel ali je do nje po naključju prišel, se kaznuje z denarno kaznijo ali zaporom do enega leta.

(6) Pregon za dejanje iz prvega, drugega in petega odstavka tega člena se začne na predlog.