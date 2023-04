Za stranke NLB brezplačno plačilo položnic na kar 507 bankomatih NLB po Sloveniji

Oglasno sporočilo

Stranke NLB in N Banke lahko odslej brezplačno plačujejo položnice na 507 bankomatih v Sloveniji. Sicer ima NLB v Sloveniji 539 bankomatov, kar predstavlja daleč največjo mrežo v državi. Nakazan denar prejemnik prejme v skladu z urnikom plačilnega prometa.

Z uvedbo brezplačnega plačevanja položnic na bankomatih želi NLB strankam, ki ne uporabljajo digitalnih bančnih poti, kot sta spletna in mobilna banka, omogočiti, da posodobijo svoje plačilne navade, ob tem pa tudi nekaj prihranijo. Plačilo položnic prek bankomata je brezplačno, poleg tega pa se prihranita tudi pot in čas, saj je na razpolago kadarkoli. Postopek plačila položnic na bankomatu je zelo enostaven in brez zamudnega tipkanja številk, samo sledite navodilom na zaslonu. Četudi je plačilo položnic na bankomatih NLB povsem enostavno, se po pomoč vedno lahko obrnete na bančnike v najbližji poslovalnici. V manjših krajih, ki jih redno obiskuje NLB mobilna poslovalnica Bank&Go, pa vam bodo ta sodobnejši način plačevanja položnic z veseljem praktično predstavili.

Hedvika Usenik, članica uprave NLB, je ob tem poudarila: "V NLB si stalno prizadevamo, da našim in tudi morebitnim novim komitentom ponudimo nove in digitalno napredne bančne storitve. Z željo, da se približamo strankam, ki še ne uporabljajo sodobnejših načinov poslovanja z banko, smo omogočili brezplačna plačila položnic na naših bankomatih, s čimer jim omogočamo tudi nezanemarljive prihranke pri plačevanju provizij. Želimo si, da bi uporabniki prepoznali enostavnost in ekonomičnost tovrstnega plačevanja položnic ter tako v večji meri odkrili široko paleto možnosti, ki jo nudi največja mreža bankomatov v Sloveniji."

Strankam NLB in N Banke je vseskozi omogočen brezplačen dvig gotovine znotraj celotne mreže 539 bankomatov v Sloveniji, pa tudi na 776 bankomatih članic NLB Skupine na šestih trgih JV Evrope.

Naročnik oglasnega sporočila je NLB.