Poslanec DeSUS-a Hršak: Zahtevamo pojasnila ministra Dikaučiča, sicer ...

"Temna preteklost novega ministra vedno znova prihaja na dan. Največji pomislek se nam je pojavil pri domnevnih davčnih utajah in domnevnem ponarejanju poslovnih listin. Da je minister v sodni preiskavi, je precedens, ki ga v DeSUS ne moremo razumeti," je ob interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča povedal poslanec stranke DeSUS Ivan Hršak in dodal, da se nagibajo k podpori interpelacije, a da bodo dokončno odločitev sprejeli po razpravi.

"Če ne bomo dobili zadovoljivih pojasnil, bo naša odločitev jasna," je dejal Hršak.

Za uspeh interpelacije je potrebnih najmanj 46 poslanskih glasov. Predlagateljice LMŠ, SD, Levica, SAB in poslanska skupina nepovezanih poslancev, ki imajo skupaj 43 poslancev, tako same nimajo dovolj glasov za uspeh interpelacije. Za to bi potrebovale še tri glasove od štirih poslancev DeSUS-a, pri čemer je vodja poslancev DeSUS-a Franc Jurša odsoten zaradi bolezni.

Kaj očitajo Dikaučiču?

Vlagatelji interpelacije med drugim ministru očitajo, da je odgovoren za objavo nezakonitega javnega poziva državnim tožilcem k vložitvi kandidatur za imenovanje dveh evropskih delegiranih tožilcev ter dopuščanje "nedopustnega odlašanja vlade ter njenih selektivnih pristopov in političnih motivov pri imenovanju državnih tožilcev".

Predlagatelji interpelacije po Dikaučičevih besedah želijo ustvariti vtis, da je njegovo ministrovanje nedopustno, vendar pa za očitke nimajo nobenih argumentov in dokazov ter "navajajo netočnosti". Foto: STA

Dikaučič: Interpelacija le zato, ker sem minister te vlade

Minister za pravosodje Marjan Dikaučič je danes v DZ poudaril, da ne gre za kritiko njegovega dela, ampak "se me interpelira zgolj zato, ker sem minister te vlade". Kot je dejal, interpelacijo v celoti zavrača, saj pri svojem delu sledi ustavi, zakonom in lastni vesti.

Predlagatelji interpelacije po njegovih besedah želijo ustvariti vtis, da je njegovo ministrovanje nedopustno, vendar pa za očitke nimajo nobenih argumentov in dokazov ter "navajajo netočnosti". "Zavedam se, da bom deležen obtožb in natolcevanj, vendar vem, da delam prav in da me pri tem podpira vlada," je poudaril.

Heferle: V zreli demokraciji bi odstopil sam

Poslanka LMŠ Tina Heferle je v uvodu v današnjo razpravo o interpelaciji ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča v imenu predlagateljev dejala, da je v zelo kratkem mandatu iz omare ministra padlo toliko okostnjakov, da v zreli parlamentarni demokraciji interpelacije niti ne bi bilo treba vlagati, pač pa bi minister odstopil sam.

Po mnenju predlagateljev "vsekakor ni moralno", da je Dikaučič, takrat še v vlogi kandidata za ministra, zamolčal dejstvo, da ga bremeni sum storitve kaznivega dejanja utaje davkov in ponarejanja poslovnih listin ter neizpolnjena finančna obveznost plačila komunalnega prispevka. Po besedah Heferletove bi to zagotovo vplivalo na odločanje o njegovi primernosti, prikrivanje tako pomembnih osebnostnih okoliščin pa je obsojanja vredno.