Pomanjkanje snega pripomoglo k slabšemu obisku hotelov #video

Ob božično-novoletnih praznikih imajo v vseh slovenskih zdraviliščih na Štajerskem in v Prekmurju polne roke dela. Hotelirji so z letošnjo sezono zelo zadovoljni, kapacitete so namreč odlično zasedene. Če je toplo vreme blagoslov za termalni turizem, pa so z visokimi temperaturami nezadovoljni smučarski hotelirji pod belimi strminami.

Kljub glavni smučarski sezoni večina prog še vedno ne obratuje, to pa pripomore k slabšemu obisku hotelov, pravijo pod Pohorjem, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Pomanjkanje snega občutijo predvsem hotelirji

Ob zelenem snežnem stadionu morajo tisti, ki si želijo smučarskih užitkov, z vzpenjačo na vrh mariborskega Pohorja, kjer obratujejo le tri izmed 24 prog. Pomanjkanje snega občutijo predvsem hotelirji. "Sneg gre s ponudniki zimskega turizma in hoteli z roko v roki. Brez snega je težko delati zimsko sezono in zaradi tega smo prišli do te situacije, ko zasedenost ni polna," razlaga Nik Heler iz Hotela Arena.

A kljub temu so v Hotelu Arena s 70-odstotno zasedenostjo zadovoljni. Gostom z ognjem v kaminu in praznično okrasitvijo vseeno poskušajo pričarati zimsko vzdušje. Zaradi sonca in višjih temperatur imajo medtem v Panonski vasi več dela. "Lahko povemo, da imamo zaradi bolj toplega vremena dosti več gostov. Ker ne gredo toliko na smučišča, se raje pridružijo nam," je povedala Sandra Nemec iz Panonske vasi.

V Panonski vasi polno zasedene vile in apartmaji

Panonske vile in apartmajske sobe so med prazniki polno zasedene. Panonsko praznično vzdušje bo zaradi letošnjega koledarja lahko okusilo več gostov kot sicer. "Definitivno je to zelo ugodno za nas, saj lahko praktično dva tedna prerazporedimo goste in tako jih lahko letos sprejmemo bistveno več oziroma vse, ki bi si želeli," je dodala Sanja Zelko iz Panonske vasi.

Z zasedenostjo so podobno kot v ostalih termalnih destinacijah zadovoljni tudi v Zdravilišču Radenci. "Gostimo predvsem slovenske in nemško govoreče goste, to pa so predvsem skupine in stalni gostje, ki se res že leta in leta vračajo v zdravilišče Radenci," pojasnjuje direktorica hotelov Zdravilišče Radenci Vesna Maučec.

Za več kot 500 ljudi bodo pripravili kar tri različna silvestrovanja

V avli tik ob recepciji stoji veliko božično drevo, goste pa že pred vstopom v hotel pozdravi tudi praznično okrašena kočija. Po odhodu gostov, ki so v zdravilišču preživeli božič, pa že pričakujejo novoletne prihode. Za več kot 500 ljudi bodo namreč pripravili kar tri različna silvestrovanja, so še poročali na Planetu.