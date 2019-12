Dobri ljudje, pomagajte: že prvo obilno sneženje jim lahko vzame dom #video

December je običajno čas radosti, veselja in topline. Za družino Vasle iz Viničke vasi v občini Lenart pa je to čas, ko skozi številne špranje pot v njihov dom najdeta mraz in ledeni veter. Oče Maksimilijan, mama Suzana in šestletni Vid, ki obiskuje prvi razred osnovne šole, so postavljeni pred boleče dejstvo. Že prvo obilno sneženje jim lahko poruši streho in vzame dom. A nova streha ni rešitev, saj vlažne in plesnive stene novega ostrešja ne bodo držale.