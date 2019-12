K polnočnici so se podali z baklami #video

Polnočnice so danes potekale po številnih cerkvah po Sloveniji, tudi na Pekrski gorci, osamelem griču, ki ponuja prelep pogled na Maribor. 51 metrov višinske razlike so sprehajalci premagali peš, pot pa so si osvetljevali z baklami, laternami in drugimi svetili. Časa za srečanje s starimi prijatelji, znanci in sosedi je bilo več kot dovolj.

Tiste, ki so se odpravili na Pekrsko gorco do cerkvice, poimenovane tudi Slovenska kalvarija, je najprej čakal vzpon. Verniki in drugi pohodniki pa tudi tisti, ki imajo med božičnimi prazniki še kakšna druga opravila, so prižgali bakle in zakorakali v hrib, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Tradicionalni pohod do cerkvice na griču

Številni so v rokah nosili tudi lanterne ali druge luči, ki simbolizirajo prenos ognja iz Betlehema ter prinašajo sporočilo strpnosti in miru. Večina se jih je na pot odpravila v spremstvu družine. Rdečih lic in zadihanih obrazov so številni božič pričakali tudi v družbi dobrih prijateljev.

Kot pojasnjuje Marjan Lahkovič, na grič prihaja zato, da se sreča z ostalimi prijatelji, s katerimi se druži in obuja spomine na mlada leta. Čudovit razgled na Maribor so ob hoji do cerkvice marsikateri pohodniki izkoristili za fotografijo. Na vrhu pa je vse pričakalo zasluženo okrepčilo.

Majhna cerkev se je zapolnila do zadnjega kotička

Po okrepčilu se je majhna cerkvica kmalu napolnila do zadnjega kotička, še večji del vernikov pa je mašo v objemu družine spremljalo na prostem, saj je kapela premajhna za vse. Srca vernikov napolni melodija ene najbolj priljubljenih božičnih pesmi.

Župnik je vernike spomnil, da je božič vesel dan, ker obeležujemo rojstvo odrešenika. Številni na Pekrsko gorco ob božičnih praznikih prihajajo že desetletja prav z namenom iskanja radosti, so še poročali na Planetu.