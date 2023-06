Središče Ljubljane zasedla policija in Furs

Policijska uprava Ljubljana danes skupaj s Fursom opravlja reden poostren nadzor kršitev pravic delavcev pri različnih pravnih subjektih v celotnem središču prestolnice. V ljubljanskem hotelu InterContinental so pojasnili, da so obiskali tudi njih in pregledali izpolnjevanje delovnopravne zakonodaje njihovega zunanjega izvajalca.

"Danes dopoldne smo bili v prostorih hotela deležni obiska predstavnikov Finančnega urada in policije, ki so opravili pregled izpolnjevanja delovnopravne zakonodaje našega zunanjega izvajalca, zato nedvomno izjavljamo, da obisk organov ni bil v nikakršni zvezi oz. dejanjem, povezanim s Hotelom InterContinental Ljubljana," so na vprašanje STA, s čim so povezane preiskave v hotelu, pojasnili v vodstvu hotela. Dopoldne je bilo namreč pred hotelom videti več predstavnikov policije in Fursa.

Kot so navedli, so v preiskavi sodelovali v okviru svojih zmožnosti, kar bodo "z dolžno skrbnostjo nadaljevali tudi v prihodnje, če bo to potrebno".

Reden poostren nadzor v središču mesta

Z ljubljanske policijske uprave pa so sporočili, da danes skupaj s Fursom na celotnem območju središča mesta na podlagi vnaprej pripravljenih načrtov dela opravljajo reden poostren nadzor nad kršitvami pravic delavcev pri različnih pravnih subjektih.

Na policiji poudarjajo, da aktivnosti še potekajo, zato podrobnejših informacij ne morejo posredovati, več pa bodo lahko povedali predvidoma v sredo po končanem nadzoru, ko bodo lahko posredovali tudi skupno število ugotovljenih morebitnih kršitev.