Motoristi, policija vas bo spremljala ves teden

Aktualne podatke o prometni varnosti v povezavi s hitrostjo in varnostjo voznikov motornih vozil ter pomen prometne preventive in vzgoje mladine bodo predstavniki policije in agencije predstavili v torkovi izjavi za medije pred stavbo ob poligonu centra varne vožnje v Murski Soboti. Foto: Getty Images

Začenjata se drugi letošnji nacionalni preventivni akciji za večjo varnost voznikov in voznikov motornih vozil. Akciji bosta trajali do 11. junija. Policisti bodo v tem tednu predvsem na cestnih relacijah, ki jih motoristi pogosto uporabljajo za vožnjo, izvajali poostren nadzor, prav tako bo potekal poostren nadzor hitrosti.

Številni dejavniki, ki so povezani z objestno, tvegano in neprilagojeno vožnjo, povečajo nevarnost za nastanek prometne nesreče, so ob napovedi letošnje druge preventivne akcije v sporočilu zapisali na agenciji za varnost prometa.

Po trenutnih podatkih so na agenciji zaradi neprilagojene hitrosti do 1. junija zabeležili 1.253 prometnih nesreč, umrlo je 11 oseb. Huje poškodovanih je bilo 75 oseb, lažje pa 550.



Vozniki motornih vozil so bili do 1. junija udeleženi v 225 prometnih nesrečah, povzročili so jih 138. V teh prometnih nesrečah so letos umrli štirje motoristi, 28 je bilo hudo in 121 lažje poškodovanih.

Policisti so sicer do konca maja ugotovili 1.904 kršitev cestnoprometnih predpisov voznikov motornih vozil ter 52.403 kršitev s področja hitrosti pri vseh voznikih, so navedli.

Več agresije in zavestnega kršenja pravil

V. d. direktorja agencije za varnost prometa Simona Felser poudarja, da v prometu zaznavajo vse več agresije, nestrpnosti in zavestnega kršenja pravil. "S takšnim ravnanjem na cestah udeleženci v prometu ogrožajo sebe in druge," so besede Felserjeve povzeli na agenciji.

Neprilagojeno hitrost vožnje pa so na agenciji razbrali tudi iz podatkov prikazovalnikov hitrosti, ki so jih dali v brezplačen polletni najem 15 občinam. V Trnovski vasi in Kamniku sta voznika pri omejitvi 30 kilometrov na uro za več kot štirikrat prekoračila dovoljeno hitrost, ob čemer sta obe lokaciji v neposredni bližini osnovne šole, je opozorila Felserjeva.

Porast motornih koles

Vodja sektorja prometne policije na Generalni policijski upravi Ivan Kapun izpostavlja, da število registriranih motornih koles v zadnjih letih zelo močno narašča. S povečevanjem števila motornih koles imajo vozniki teh vozil vedno večjo vlogo v cestnem prometu ter velik vpliv na varnost cestnega prometa.

Med najpogostejšimi vzroki nesreč, ki jih povzročijo vozniki motornih vozil, Kapun navaja neprilagojeno hitrost in nepravilni stran in smer vožnje. V nesrečah, v katerih motoristi niso povzročitelji, pa izstopajo izsiljevanje prednosti voznikov preostalih motornih vozil ter nepravilni stran in smer vožnje.

Ob tem napoveduje, da bodo aktivnosti za večjo varnost voznikov motornih vozil letos izvedene večkrat.

Policija bo v nadzornih preverjala predvsem upoštevanje določil o hitrosti, tehnično brezhibnost motornih vozil, psihofizično stanje voznikov in uporabo zaščitne čelade.

Motoristom svetujejo, da za večjo varnost poskrbijo z vzdrževanim in tehnično brezhibnim motornim vozilom ter z uporabo dobre zaščitne opreme. Ta naj bo v živahnih ter opaznih barvah, da jih drugi udeleženci lažje in hitreje opazijo. Foto: Klemen Korenjak

Med nujnimi elementi varne vožnje pa so tudi treningi motorističnih znanj in spretnosti pred začetkom motoristične sezone, so dodali. Analize prometnih nesreč in opažanja na treningih varne vožnje namreč kažejo, da motoristom včasih primanjkuje izkušenj pri obvladovanju motornega kolesa. Še večji izziv predstavljajo kritične situacije, kjer so napačni odzivi lahko usodni, so navedli.