Zdravnica je na kraju nesreče lahko le potrdila smrt motorista

Policisti so bili okoli 16. ure obveščeni o prometni nesreči na Ormoški cesti v Ljutomeru v kateri sta bila udeležena voznik osebnega avtomobila in motornega kolesa. Zdravnica je na kraju potrdila smrt voznika motornega kolesa, so sporočili s Policijske uprave Murska Sobota.