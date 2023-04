Nevarna motorista: posnela ju je posadka policijskega helikopterja #video

V tem tednu so policisti obravnavali dva motorista, ki sta pri Pijavi Gorici vozila skrajno neprevidno in nista upoštevala talnih označb na vozišču, so sporočili z ljubljanske policijske uprave. Njune kršitve je posnela posadka policijskega helikopterja.

Motorista sta večkrat pri prehitevanju zapeljala čez dvojno neprekinjeno črto in vozila po nasprotnem vozišču.

Njune kršitve je posnela posadka policijskega helikopterja in podatke posredovala patrulji, ki je motorista ustavila na Škofljici.

Eden od motoristov ni upošteval znakov policistov in odpeljal naprej ter s kršitvami cestnoprometne zakonodaje nadaljeval. Kmalu ga je uspelo ustaviti drugi policijski patrulji.

Prvi motorist je prejel plačilni nalog v znesku 160 evrov, drugemu pa so k temu znesku dodatno prišteli še 620 evrov in pet kazenskih točk.

"Motoristi! Sezona se je šele začela, ceste so še hladne, mokre in ponekod je na njih še vedno pesek. Upoštevajte nasvete za varno vožnjo in predvsem cestnoprometne predpise!" so še opozorili pri policiji.