V UKC Ljubljana izredni notranji nadzor nad službo za korporativno varnost

V UKC Ljubljana poteka izredni notranji nadzor nad poslovanjem službe za korporativno varnost, kjer naj bi se dogajale različne nepravilnosti. Kot je pojasnil pooblaščenec UKC za nenasilje Nejc Seitl, bo nadzor predvidoma končan do konca meseca. Po neuradnih informacijah POP TV naj bi bil povod incident nekdanjega vodje službe Matjaža Tavčarja.

Kot je na današnji novinarski konferenci, sicer namenjeni predstavitvi vsebine seje sveta Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana, dejal vodja urada za pohvale in pacientove pravice ter pooblaščenec za nenasilje Nejc Seitl, je v obravnavo prejel prijavo zaradi trpinčenja, nadlegovanja in spolnega nasilja. Podali so jo nekateri zaposleni v službi za korporativno varnost zoper svojega takratnega vodjo.

"Na podlagi preučitve vseh dokazov, opravljenih razgovorov s temi zaposlenimi in analize dogodkov sem sprejel lastno dokazno oceno, da takratni vodja službe ni izvajal mobinga oziroma nedovoljenega trpinčenja na delovnem mestu, saj sem menil, da ni šlo za ponavljajoča se in sistematična negativna oziroma žaljiva ravnanja," je dejal.

"To sicer ne pomeni, da pri svojem delu nisem zaznal drugih nepravilnosti, zlasti tistih, vezanih na kršitve pogodbe o zaposlitvi, kršitve etičnega kodeksa in kršitve pravil glede gibanja oseb v upravnih območjih," je poudaril.

Med dokazi tudi kopije posnetkov videonadzornih kamer

Seitl je med obravnavo primera namreč od žvižgača prejel kopije posnetkov videonadzornih kamer, na katerih je bilo razvidno "nespodobno vedenje takratnega vodje službe na upravnem območju v UKC Ljubljana". Žvižgač jih je posredoval z obrazložitvijo, da mu je takratni vodja službe naročil, da naj posnetke umakne in zavaruje, saj naj bi obstajal sum, da lahko te posnetke kdo izkoristi za izsiljevanje.

Kot je pojasnil Seitl, so na podlagi ugotovitev vodstvu UKC med drugim predlagali izredni notranji nadzor nad delom službe za korporativno varnost in njeno reorganizacijo. Nekatere od predlaganih ukrepov je vodstvo že izvedlo, druge še izvaja.

Delo nadzorne komisije je po Seitlovih besedah zelo zahtevno, saj se preiskava ne nanaša samo na videoposnetke, temveč so jo razširili tudi na druga področja dela službe. Do konca preiskave podrobnosti ne more razkriti, je dejal.

Neuradno: Tavčar naj bi sodelavcu naročil, naj posnetke kamer izbriše

Kot je v četrtek poročala POP TV, naj bi bil nekdanji vodja službe za korporativno varnost Tavčar po njihovih neuradnih informacijah vpleten v incident na varovanem območju ljubljanskega UKC, kjer so prostori službe za korporativno varnost. Skupaj z neznano osebo naj bi se nespodobno vedla in razbila tudi steklena vrata pisarne v tej enoti.

Ker so dogodek posnele videonadzorne kamere, naj bi Tavčar sodelavcu naročil, da sporne posnetke izbriše, da ga ne bi obremenili. Posnetki varnostnih kamer za več dni naj bi tako izginili.

Zaposleni v službi za korporativno varnost naj bi bili po neuradnih informacijah televizije deležni tudi šikaniranja, pritiskov, groženj in nadlegovanja.