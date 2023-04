Je nekdo izbrisal posnetke varnostnih kamer v UKC Ljubljana?

Zdaj že nekdanji vodja službe za korporativno varnost Matjaž Tavčar naj bi bil v incident oktobra lani vpleten skupaj z neznano osebo. Na varovanem območju kliničnega centra naj bi se nespodobno obnašala in razbila tudi steklena vrata pisarne v tej enoti.

Da bi dogodek prikril, naj bi Tavčar po neuradnih podatkih sodelavcu naročil, da izbriše posnetke varnostnih kamer, kjer je bilo posneto njegovo početje. Tako naj bi izginili posnetki videonadzora za tri dni, kar naj bi kasneje potrdil tudi eden od uradnikov v UKC Ljubljana, ki je zadevo preverjal, piše 24ur.

V UKC so za 24ur potrdili, da je dogodek zaznal pooblaščenec za nenasilje. Ta je obravnaval prijavo nadlegovanja oziroma trpinčenja, ki naj bi ga izvajal takratni vodja službe za korporativno varnost UKC Ljubljana. Pri obravnavi je pooblaščenec zaznal več nepravilnosti, tudi takšne, ki se nanašajo na upravljanje posnetkov videonadzornih kamer, zaradi katerih je vodstvu UKC predlagal več korektivnih ukrepov, vključno z uvedbo disciplinskega postopka zoper vodjo službe za korporativno varnost.

Komisija za izredni nadzor bo svoje delo zaključila v tem mesecu in pripravila predlog dodatnih korektivnih ukrepov, na podlagi katerih se bo vodstvo UKC Ljubljana nadalje odločalo. Niso pa na UKC Ljubljana odgovorili na vprašanja, ali držijo informacije, da so bili nezakonito izbrisani posnetki nadzornih kamer in ali so zadevo takrat prijavili policiji, saj gre za kazniva dejanja, še piše 24ur.