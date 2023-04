Se češki otroški srčni kirurg Gebauer vrača v UKC Ljubljana?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po njegovih besedah ni šlo za prekinitev sodelovanja, pač pa morda za napačno razumevanje, za komunikacijski zaplet.

Norčič: Pripravljeni smo, nenehno iščemo izboljšave

"Zagotovilo vseh, ki so skrbeli za otroško srčno kirurgijo, je, da bodo v enaki meri in pod enakimi pogoji delali tudi naprej. Zaveza vseh nas, torej tudi vodstva bolnišnice, pa je, da poskusimo dejavnost še optimizirati. Pripravljeni smo, nenehno iščemo izboljšave," je za današnjo izdajo časnika Delo povedal v. d. strokovnega direktorja Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Gregor Norčič.

Ob tem je potrdil, da bi lahko v UKC Ljubljana začrtali center za zdravljenje prirojenih srčnih napak, ki je bil nekoč že vzpostavljen, ni pa zaživel.

Pokorn zatrdil, da lahko povsem normalno obravnavajo otroke

Strokovni direktor ljubljanske pediatrične klinike Marko Pokorn je marca po prekinitvi sodelovanja s češkim srčnim kirurgom Gebauerjem sicer zatrdil, da lahko v UKC Ljubljana povsem normalno obravnavajo otroke tako s prirojenimi kot pridobljenimi boleznimi srca.

V zdravljenju otrok sodeluje kirurška ekipa z dvema kompetentnima otroškima srčnima kirurgoma, to sta Miha Weiss in Igor Šehić. Trenutno so popolnoma sposobni oskrbeti več kot 90 odstotkov primerov otrok s prirojenimi srčnimi napakami, je takrat povedal strokovni direktor kirurške klinike Ivan Kneževič.