Po javni stavki: šolski sindikati bi se pogajali za zaprtimi vrati

Ministrica za izobraževanje, znanost in šport Simona Kustec je danes sindikate vzgoje in izobraževanja ter visokega šolstva povabila na delovni pogovor o "odprtih vprašanjih" in mogočih rešitvah plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi jih uveljavili po volitvah. Pogovor bodo neposredno prenašali na strani ministrstva na Facebooku, predstavniki Sviza in VSS temu nasprotujejo. Kustečevo pozivajo, naj do 12. ure prekliče neposredni prenos, češ da se v nasprotnem primeru sestanka ne nameravajo udeležiti.

Kot so sporočili z ministrstva za izobraževanje, je nedavna stavka dela nezadovoljnih sindikalnih skupin pretekli teden po državi povzročila zaprtje nekaterih vrtcev, šol in fakultet. Kustečeva je, kot so zapisali, spomnila na sklep vlade, da v času že razpisanih parlamentarnih volitev ne bo neodgovorno sprejemala dodanih sistemskih obremenitev javnih financ v breme naslednjega mandata, saj zanje nima zakonske podlage v veljavnih proračunskih dokumentih.

Se je pa vlada z vsemi sindikati javnega sektorja tudi v tem specifičnem obdobju pripravljena pogovarjati o sistemskih rešitvah in reformi plačnega sistema v javnem sektorju, ki bi jih uveljavili čim prej na začetku naslednjega mandata, kar je tudi osrednji namen današnjega pogovora na ministrstvu, so zapisali.

Ministrstvo za javen pogovor, sindikati proti

Zaradi "velikega interesa širše javnosti ter namena zagotavljanja popolne transparentnosti" bodo pogovor neposredno prenašali na strani ministrstva na Facebooku. Tej potezi ministrstva Sviz in Visokošolski sindikat Slovenije nasprotujeta. Ministrstvo sta pozvala, naj danes do 12. ure obvesti javnost o odpovedi prenosa pogovora, "saj bi bil ta najverjetneje zrežiran tako, da bi pred javnostjo diskreditiral legitimne sindikalne zahteve". "Namesto resnih in korektnih pogovorov socialnih partnerjev o razrešitvi stavkovnih zahtev se obeta propagandna oddaja, v kateri bi vladna stran poniževala sindikaliste," so zapisali v pozivu h konkretni izvedbi današnjih sestankov.

Če ministrstvo neposrednega prenosa sestanka na strani na Facebooku do 12. ure ne bo preklicalo, se sestanka ne bodo udeležili, sindikata pa bosta imela ob 13.30 novinarsko konferenco pred sedežem ministrstva, so še sporočili.

Sviz: Stavka še poteka

V Sindikatu vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) poudarjajo, da so zaposleni v vzgoji in izobraževanju še vedno v splošni stavki. To pomeni, da lahko odločitve o nadaljnjem poteku stavke sprejema izključno glavni stavkovni odbor sindikata, pogovore s šolskimi oblastmi pa vodi njegova pogajalska skupina, so sporočili iz sindikata.

Glavni stavkovni odbor v skladu z zakonom o stavki pričakuje, da bo vladna stran skupaj s predstavniki stavkajočih v "konstruktivnem duhu delovala v smeri razrešitve spora". Odločanje o nadaljevanju stavke bodo preložili na čas po sestanku.

Plače zaposlenih v šolstvu

Na Siol.net smo dan pred stavko šolnikov objavili podatke o 50 najvišjih plačah v vzgoji in izobraževanju. Dan po stavki pa smo pridobili in objavili še bruto plače vseh zaposlenih v šolstvu, brez imen in priimkov zaposlenih. Plače z imeni in priimki v javnem sektorju so javne, je pred dnevi znova potrdila informacijska pooblaščenka. Ministrstvo za javno upravo smo zaprosili za imena in priimke zaposlenih v šolstvu, objavili jih bomo takoj, ko jih prejmemo.