Neuradno: sindikati javnega sektorja odpovedujejo stavko

Po naših neuradnih informacijah so se v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja, ki so stavko in s tem zaprtje vrtcev in šol napovedali za 9. marca, zdaj odločili, da pred volitvami ne bodo izvajali stavkovnih aktivnosti. Njihovi odločitvi naj bi botrovala negotova zunanjepolitična in varnostna situacija, ki se razvija v zadnjih dneh, pa tudi epidemiološke razmere.

Zaposleni v Svizu so pred dobrim tednom dni izglasovali splošno stavko v vzgoji in izobraževanju. Stavko so napovedali za 9. marca, včeraj je stavko napovedal še Visokošolski sindikat Slovenije.

Na veselje mnogih staršev zdaj kaže, da bodo vrata vrtcev in šol 9. marca ostala odprta. Po naših neuradnih informacijah so si zdaj v pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja namreč premislili in stavkovnih aktivnosti pred volitvami ne bodo izvajali, saj da ne želijo, da vlada zlorabi sindikate za doseganje svojih ciljev v volilni kampanji. Tej odločitvi pa naj bi botrovala tudi negotova zunanjepolitična in varnostna situacija, ki se razvija v zadnjih dneh, pa tudi epidemiološke razmere.

Sindikati ne odstopajo od sindikalnih aktivnosti

Kot še napovedujejo, to ne pomeni, da sindikati v Pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega sektorja odstopajo od sindikalnih aktivnosti. Stavko naj bi izvedli kmalu po konstituiranju nove sestave državnega zbora, če stranke, ki bodo zastopane v državnem zboru, ne bodo nemudoma pristopile k pogajanjem s sindikati javnega sektorja.

Zahtevajo dvig plač in samodejno usklajevanje plačnih razredov

Sindikati zahtevajo dvig uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, pa tudi odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, za vse javne uslužbence. Zahtevajo še, da se določi samodejno usklajevanje vrednosti plačnih razredov. Prav tako pričakujejo, da se vrednost najnižjega plačnega razreda dvigne na raven minimalne plače.

Stavka pa je bila strnjena v dve bistveni zahtevi. Ena je zahteva po takojšnji sklenitvi sporazuma o vrednotenju in plačilu dodatnega dela, ki nastaja z obvladovanjem epidemije covid-19 v vseh vzgojno-izobraževalnih zavodih. Druga pa je zahteva po zvišanju plač vsem zaposlenim v vzgoji in izobraževanju.