Tudi visokošolski sindikat v stavko 9. marca

V visokošolskem sindikatu so v sporočilu za javnost pojasnili, da je stavka posledica neodziva vlade na poziv k pogajanjem o nujnih dopolnitvah kolektivne pogodbe za vzgojo in izobraževanje. Kot so navedli, glavnina njihovih stavkovnih zahtev zadeva posebnosti dela v visokem šolstvu in nekaj prikrajšanih poklicnih skupin. "Zahtevamo normalne pogoje za delo in odpravo plačnih krivic," so poudarili.

Stavka kot organizirana prekinitev dela

Del stavkovnih zahtev, to sta usklajevanje plač z inflacijo in dvig najnižjih plač na višino minimalne plače, delijo z ostalimi sindikati javnega sektorja. Ti bodo po napovedih visokošolskega sindikata v kratkem obvestili javnost o skupnih sindikalnih aktivnostih, pri katerih nameravajo sodelovati tudi sami.

Stavka v visokem šolstvu bo potekala kot organizirana prekinitev dela, skladno z določili zakona o stavki. V času stavke se ne bosta izvajala pedagoški in raziskovalni proces, uradnih ur v strokovnih službah ne bo, knjižnice bodo zaprte.

Obstajale bodo izjeme

"Prekine se vse vrste del, edina izjema so vnaprej dogovorjeni izpiti in zagovori zaključnih del, klinične vaje, katerih odpoved bi poslabšala zdravstveno stanje bolnikov, in sestanki ter seje, na katerih se razpravlja o stavkovnih zahtevah in o razmerah v visokem šolstvu ali v ožjem delovnem okolju," so navedi v sindikatu.

Stavka pa bo potekala na deloviščih ali delovnih mestih znotraj univerz, za katere veljajo posebni predpisi, ki omejujejo pravico do stavke. Kot primer so izpostavili Nacionalni veterinarski inštitut na veterinarski fakulteti ljubljanske univerze.