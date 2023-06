Na ministrstvu za visoko šolstvo zavračajo očitke visokošolskega sindikata o podcenjujočem odnosu

Ministrstvo zavrača tudi očitke o "trmarjenju" pri odpravi 15 let starih plačnih krivic. Kot poudarjajo, so vladna pogajalska izhodišča osnova za začetek pogajanj, končni rezultat pa je odvisen od samega pogajalskega procesa.

Foto: STA

Na ministrstvu za visoko šolstvo ob stavki zaposlenih v visokem šolstvu zavračajo očitke o podcenjujočem odnosu in molku. Poudarjajo, da potekajo intenzivna pogajanja, njihov cilj ostaja, da dosežejo sporazum. Obenem so spomnili, da na zadnji predlog sporazuma niso prejeli odziva in pozvali sindikat, naj ga podajo tudi uradno, ne zgolj prek medijev.

Visokošolski sindikat namreč danes nadaljuje celodnevno stavko na vseh treh javnih univerzah. Po torkovem osrednjem shodu, na katerem je predsednik sindikata Gorazd Kovačič vladi očital podcenjujoč odnos do delavcev z univerzitetno izobrazbo, na katerih stoji in pade ves delovni proces, danes stavkovne aktivnosti potekajo po posameznih fakultetah. V sindikatu so opozorili tudi na problem vrednotenja delovnih mest zaposlenih na slabše plačanih akademskih delovnih mestih, še posebej v plačni skupini J.

Na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije so danes vse očitke o podcenjujočem odnosu zavrnili. Minister za visoko šolstvo Igor Papič sodeluje v pogajanjih od septembra lani, so zatrdili v pisnem odzivu. Reorganizacija vlade v začetku leta pa je po njihovih navedbah posledično prinesla tudi spremembe v sestavi vladne pogajalske skupine. Predsedovanje slednji je marca letos prevzel minister za vzgojo in izobraževanje Darjo Felda, ministrstvo za visoko šolstvo pa na pogajanjih zastopa državni sekretar Matjaž Krajnc, so pojasnili na ministrstvu.

Minister Papič se je sicer aprila udeležil seje pogajalske skupine in zatrdil, da njegov cilj ostaja, da dosežejo stavkovni sporazum. Glede neplačnih zahtev pa je vladna pogajalska skupina dan po njihovi zadnji celodnevni stavki konec maja sindikatu poslala tudi predlog sporazuma, a nanj niso prejeli odziva, so navedli na ministrstvu. Hkrati so izrazili pričakovanje, da se bo sindikat na njihov predlog uradno odzval in ne bo najrazličnejših komentarjev sporočal prek medijev. "To ocenjujemo kot popolnoma neustrezen in nekorekten način postopanja v procesu tekočih pogajanj," poudarjajo na ministrstvu.

Po navedbah ministrstva tako ne držijo navedbe, da so se glede večine neplačnih zahtev že dogovorili, predlog sporazuma pa da večino zahtev prelaga na krovna in stebrna pogajanja. 16 od 19 zahtev je bilo tako ocenjenih kot neplačnih zahtev, zato je visokošolski sindikat prejel predlog vladne pogajalske skupine, kako jih odpraviti. Predlog tako po navedbah ministrstva predvideva prenos treh plačnih zahtev na krovna pogajanja, preostale pa bi se uredile v delnem stavkovnem sporazumu, med drugim revalorizacija lestvice vrednosti sindikalnega dela, dodatni dnevi dopusta za delo v nevarnih pogojih, ureditev stalne pripravljenosti, ureditev dela na daljavo in določitev minimalne višine nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu in določitev enake vrednosti neposrednega pedagoškega dela.

Glede neudeležbe ministra Papiča na osrednjem stavkovnem shodu pa so poudarili, da so sindikatu predhodno poslali pojasnilo, sicer pa ob konstantnih pogajanjih tak način reševanja problematike ocenjujejo kot popolnoma neustrezen in nekorekten. "Še več, takšna dejanja so provokativna in v ničemer ne prispevajo k reševanju odprtih vprašanj, kar se je pokazalo tudi s t. i. lutkovno predstavo. Pogajanja se lahko zaključijo le za pogajalsko mizo," so še navedli na ministrstvu.