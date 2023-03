Predstavniki visokošolskega sindikata in vlade so sredi marca po več tednih pogajanj uskladili besedilo stavkovnega sporazuma, Kovačič pa je tedaj pojasnil, da sporazum zajema plačni in neplačni del. Plačni del so pod določenimi pogoji prestavili na pogajanja o oblikovanju stebra, pri čemer je bil kot rok zastavljen 30. junij.

Kovačič danes ni želel dajati dodatnih pojasnil, za STA je povedal le, da besedilo stavkovnega sporazuma med pogajalskima stranema ni bilo parafirano.

Glavnina stavkovnih zahtev sindikata se sicer nanaša na posebnosti dela v visokem šolstvu in nekaj prikrajšanih poklicnih skupin. Dosedanja pogajanja so prinesla dogovor o vsebinsko najzahtevnejših neplačnih zahtevah, to so med drugim normativi, individualna raziskovalna sredstva in odprava prekarnega pedagoškega dela.