Po eksplozili plina cesta v Britofu še nekaj časa ne bo gotova

V Britofu pri Kranju, kjer je prejšnji torek odjeknila eksplozija zaradi puščanja zemeljskega plina, so po sanaciji poškodovanega dela plinovoda po enem tednu vendarle izmerili nižje koncentracije plina, tako da so se lahko lotili zasipanja ceste. Nato bodo znova sledile meritve, če bo vse v redu, pa bo v nekaj dneh cesta ponovno prevozna.

Vrednost plina v zemljini, ki jo s prekopom približno 500 metrov ceste prezračujejo že več dni, je po zadnjih meritvah minimalna. V torek popoldne so tako lahko začeli zasipavati razkopano cesto, kar nadaljujejo tudi danes. Potem bodo znova stekle meritve.

"Če bo vse tako, kot načrtujemo, in bodo odstopanja od zakonskih normativov glede koncentracije plinov ničelna, bomo v četrtek ali petek polagali drenažni asfalt, ki bo omogočal določene propuste. To bomo pustili do spomladi, ko bomo opravili končno sanacijo s finim slojem," je dejal poveljnik Civilne zaščite Mestne občine Kranj Sašo Govekar.

Ko bo asfalt položen, bo stekel promet

Ko bo drenažni sloj asfalta položen, bodo cesto med Britofom in Predosljami, ki je zaprta že več kot teden dni, vendarle lahko ponovno odprli, kar se bo predvidoma zgodilo konec tega tedna ali najpozneje v začetku prihodnjega.

"Če bi meritve pokazale kakršenkoli odklon od normativov, ki veljajo, pa bo treba opraviti še določene zadeve, verjetno izkope. Ampak če se bo ta zgodba nadaljevala, to ne pelje nikamor," je po tednu dni izvajanja intervencije in po dolgotrajnem trudu s saniranjem območja poudaril Govekar.

Trije primeri v zadnjem tednu

Foto: Denis Malačič Precej hitreje sta bili končani intervencija in sanacija na območju naselja Za jezom v Tržiču, kjer so uhajanje plina zaznali v ponedeljek popoldne. Po opravljenih delih in meritvah so že v torek popoldne končali intervencijo, danes pa tudi sanacijo plinovoda, je povedal namestnik poveljnika Civilne zaščite Občine Tržič Domen Turk.

Hitro so rešili tudi torkovo puščanje plina v Orehovljah v Kranju, kjer je ob gradnji nove komunalne infrastrukture delavec s strojem poškodoval plinovod. Je pa Govekar opozoril, da je pri omenjeni nesreči šlo za malomarnost, ker vzdrževalci oziroma lastniki plinovoda v Kranju nimajo točnih geodetskih posnetkov plinske instalacije.

Tako je bila razlika med posnetki in dejanskim stanjem v naravi kar sedem metrov, zato ni čudno, da je delavec naletel na plinovod. "Lahko se zgodijo minimalni odstopi do enega metra, v takšni dimenziji pa se to ne sme dogajati," je dejal Govekar. Opozoril je, da je to posledica neurejene dokumentacije, ko upravljavec posameznega omrežja ob premiku ceste in vodov ne opravi novih geodetskih posnetkov.