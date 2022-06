Po brutalnem pretepu mariborske sodnice: premalo dokazov, da bi sodili partnerju

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na slovenjgraškem okrožnem sodišču so ustavili kazenski pregon zoper Andreja Horvata, nekdanjega partnerja mariborske sodnice Daniele Ružič, ki so jo brutalno napadli junija 2019. Po mnenju sodišča tožilstvo ni imelo dovolj dokazov, da je Horvat storil očitano kaznivo dejanje poskus umora, je poročal Večer. Sklep sodišča je pravnomočen.

Primer mariborske sodnice je dvignil ogromno prahu, dolgo pa ni dobil epiloga. Policija je sicer ovadila njenega partnerja, a ga je sodnica Ružičeva pozneje v izjavi za javnost, ki jo je preko svoje hčere posredovala STA, vzela v bran in ovadila neznanega storilca. Svojo izpoved je nato spremenila in bila vse bolj prepričana, da bi za napadom lahko stal prav njen nekdanji partner.

Želela je zapustiti partnerja

Kriminalisti so sicer potrdili, da je motiv za napad na mariborsko sodnico izhajal iz njenega zasebnega življenja. Sodnica je želela zapustiti partnerja in zahtevala povrnitev finančnih sredstev iz skupnega razmerja. "S tem je bil izkazan motiv za izvršitev tega dejanja," je dejal vodja mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl.

Partnerju izrekli prepoved približevanja

Ružičeva je bila v nočnem napadu pred svojo hišo v Pekrah napadena in hudo pretepena 16. junija 2019. Takrat jo je ob vrnitvi domov nekdo pričakal pred hišo in se je fizično lotil z neznanim predmetom, ki ga policija ni nikoli našla. Teden dni pozneje so policisti odvzeli prostost njenemu partnerju, a tožilstvo zaradi premalo zbranih dokazov ni zahtevalo pripora.

Preiskava je trajala dobro leto in pol, še piše Večer, Horvat se v njej ni zagovarjal. Obtožnico zoper njega je zaradi poskusa umora 16. oktobra lani vložila tožilka Mateja Artenjak, 20. decembra lani je obdolženi vložil ugovor. Izvensodni senat slovenjgraškega okrožnega sodišča je 3. februarja odločil, da se obtožba zaradi poskusa umora ne dopusti in da se kazenski postopek zoper Horvata ustavi.

Senat je po pisanju Večera menil, da ni dovolj dokazov, da bi bil obdolženec utemeljeno osumljen dejanja, ki ga je bremenilo v obtožnici. Na ta sklep sta se pritožila tako mariborsko tožilstvo kot Ružičeva, a s pritožbo nista bila uspešna. Mariborski višji sodniki so 19. aprila pritožbi zavrnili kot neutemeljeni.