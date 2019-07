Je policija pridržala napačnega? Napadena sodnica trdi, da partner ni storilec.

Mariborska sodnica Daniela Ružič je zaradi napada kazensko ovadila neznanega storilca, in ne svojega partnerja. Kot je danes sporočila prek hčerke, se namreč partnerja ne boji in zato tudi ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja. Želi namreč, da se prenehata "gonja in klevetanje njene družine z nepreverjenim in neresničnim pisanjem."

Policisti so, kot smo poročali, po napadu na sodnico Danielo Ružič, ovadili njenega partnerja, s katerim naj bi se razhajala. A sodnica trdi, da partner nikoli ni bil nasilen.

"Edino, kar bom povedala o naši družini, je, da A. H. ni bil nikoli fizično nasilen, bil je sočuten, ljubeč in zelo dober oče. Prav tako nisem nikoli nobeni sodelavki ali prijateljici govorila, da je bil nasilen, to je laž. Če bi samo enkrat položil roko name, bi zvezo z njim takoj prekinila in se odselila, saj nisem tip ženske, ki bi prenašala kakršnokoli nasilje. Če ne bi bilo tako, ga ne bi takoj po napadu poklicala in se nanj obrnila za pomoč," je prek hčerke sporočila sodnica, ki se zaradi posledic brutalnega napada 16. junija še vedno zdravi v mariborski bolnišnici.

Partnerja se ne boji, neznanega storilca pač

Foto: STA Ružičeva je povedala, da je podala ovadbo - a ne zoper A. H., temveč neznanega storilca. Policiji je, kot pravi, 27. junija povedala, da se počuti ogroženo, vendar "ne s strani A. H., temveč s strani neznanega storilca kaznivega dejanja, zoper katerega je podana kazenska ovadba".

Spomnimo, da smo o tem, da policisti, ki so prejšnji teden ovadili partnerja, pri tej preiskavi bolj kot ne tavajo v temi, poročali v članku Napad na sodnico: zakaj je sodišče ni zaščitilo?. Dejstvo, da tožilstvo za sodničinega partnerja ni predlagalo pripora, sodišče pa je nato razveljavilo policijski ukrep prepovedi približevanja, kaže na to, da policija nima dovolj dokazov, ki bi nakazovali na krivdo partnerja.

Sodnica pravi, da ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja, saj se A. H. ne boji.

"Ohranjal me je pri zavesti, ko sem se borila za življenje. Glede na navedena dejstva želim, da se nemudoma preneha s pisanjem in objavljanjem neresnic, saj le te ustvarjajo negativno mnenje in posledično dolgoročno škodijo meni in moji družini," je sporočila.

Policija po napačni poti?

Osvežimo dogajanje: