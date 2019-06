Izvršitelj: Nisem partner napadene sodnice, zahtevam javno opravičilo medijev

O Andreju Horvatu, domnevnem partnerju sodnice Daniele Ružić in osumljencu za napad na sodnico pred dvema tednoma, je do zdaj javno znanega le malo.

Spomnimo, da je bila sodnica sredi noči tik pred domačo hišo hudo poškodovana s trdim predmetom. V prvih poročilih je policija navedla, da jo je partner našel pred hišo in poklical policijo. Ta pa je v preiskavi ugotovila, da naj bi napad zagrešil prav partner, in ta teden zoper njega vložila ovadbo zaradi poskusa umora.

Sodnica Ružićeva naj bi mu pred kratkim dejala, da se bo izselila iz družinske hiše v Pekrah in da zahteva delitev premoženja. Policija meni, da je s tem imel motiv za napad.

A tožilstvo na podlagi dokazov, ki jih je pridobila policija, ni predlagalo pripora. Sodišče je ta teden razveljavilo policijski ukrep prepovedi približevanja. Vse to morda kaže na to, da policija ni pridobila dovolj trdnih dokazov, da je storilec res sodničin partner, smo poročali včeraj v članku Napad na sodnico: zakaj je sodišče ni zaščitilo? #video.

Foto: STA Nekaj medijev je v zadnjih dneh že poročalo o tem, kdo naj bi bil sodničin partner.

Nekateri so poročali, da je izvršitelj. Spletno iskanje Andreja Horvata namreč med drugim navrže Andreja Horvata, ki je izvršitelj s sedežem v Murski Soboti. Ta je za Siol.net že včeraj zatrdil, da ni pravi, zdaj pa je prek odvetnikov tudi javno pozval medije, ki so njegovo ime objavili, da ga umaknejo.

Omenimo, da smo - glede na javni interes in tudi poročanje nekaterih medijev, da naj bi preiskavo ovirala poznanstva osumljenca - tudi mi poskušali stopiti v stik s Horvatom, a za zdaj njegovega kontakta nismo našli. Človek z enakim imenom in priimkom živi celo v Pekrah, ki imajo dva tisoč prebivalcev. V Sloveniji po podatkih statističnega urada živi 72 oseb z imenom Andrej Horvat.

Sporočilo odvetniške pisarne Pirc Musar, ki zastopa izvršitelja, objavljamo v celoti:

"V zadnjem času so se v medijih pojavile informacije, da naj bi bil za brutalni napad na sodnico, Danijelo Ružič, odgovoren njen partner, Andrej Horvat. Pri tem je bilo v nekaterih medijih izpostavljeno, da gre za sodnega izvršitelja Andreja Horvata, v nekaterih člankih pa sta bili objavljeni celo njegova portretna fotografija in fotografija z dogodka, kjer je naša stranka zaprisegla kot izvršitelj.

Opozarjamo, da gre za dve osebi z enakim imenom in priimkom, pri čemer naša stranka, sodni izvršitelj Andrej Horvat (iz Murske Sobote), ni partner sodnice Ružičeve in z njo tudi sicer ni v nikakršni povezavi. Gre za očitno pomoto, ki naši stranki, Andreju Horvatu, povzroča škodo tako v zasebnem kot tudi v poklicnem življenju in terja takojšnje pojasnilo.

S takšnimi nepreverjenimi in posledično neresničnimi medijskimi poročanji so nekateri mediji naši stranki in članom njene družine povzročili hudo osebno stisko in nepopravljivo škodo.

Od vseh medijev, ki so storili to nedopustno napako, zahtevamo, da nemudoma umaknejo neresnične navedbe in fotografije naše stranke in se ji za ta grozljiv poseg v njeno zasebnost in kršitev njenih osebnostnih pravic tudi javno opravičijo. Ostale medije pa pozivamo, da te nedopustne napake ne ponovijo."