Motiv za napad na sodnico: "Želela je zapustiti partnerja" #video

Kriminalisti so potrdili, da je motiv za napad na mariborsko sodnico Danijelo Ružič izhajal iz njenega zasebnega življenja. Sodnica je želela zapustiti partnerja in zahtevala povrnitev finančnih sredstev iz skupnega razmerja. "S tem je bil izkazan motiv za izvršitev tega dejanja," je dejal vodja mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl.

Kriminalisti so v ponedeljek vložili kazensko ovadbo zoper moškega, ki je utemeljeno osumljen napada. Po pisanju spletnega Večera so kriminalisti ovadili partnerja sodnice Andreja H., kar je danes posredno potrdila tudi policija, saj za motiv navaja zasebno življenje sodnice.

Kot so še povedali kriminalisti, so z napadeno sodnico večkrat govorili. V ponedeljek so ji odpravili varovanje, hkrati pa so za osumljenca podali predlog za prepoved približevanja. S sodišča so za Siol.net odgovorili, da so ukrep prejeli in o njem tudi odločili. Na Policijski upravi Maribor pa so potrdili poročanje POP TV, da je sodišče predlagani ukrep zavrnilo.

Kot so še povedali kriminalisti, v tej družini niso nikoli posredovali zaradi družinskega nasilja. Preiskava se sicer nadaljuje. Kriminalisti še niso zbrali dovolj gradiva za zahtevo za pripor osumljenca.

V petek so kriminalisti opravili ogled hiše Andreja H. (v kateri sta živela skupaj s partnerico), dvorišča in bližnje okolice. Partnerja sodnice so po hišni preiskavi pridržali, v nedeljo pa so mu pridržanje odpravili.

Česa je osumljen

Osumljenec naj bi zagrešil kaznivo dejanje poskusa umora.

"Osumljenec je oškodovanko pričakal v temi in ji poskušal na zahrbten način vzeti življenje tako, da je pristopil do nje, jo s trdim predmetom večkrat udaril in jo s tem hudo telesno poškodoval," je na današnji novinarski konferenci dejal vodja mariborskih kriminalistov Andrej Kolbl.

Za poskus umora se storilca kaznuje v mejah kazni, predpisane za umor, lahko pa tudi mileje. Predvidena kazen za umor je najmanj petnajst let zapora.

Kako je potekal napad

Mariborska sodnica se je v nedeljo, 16. junija, okoli pol ene ure zjutraj z avtom pripeljala pred domačo hišo v Pekrah. Storilec jo je počakal v temi in jo na zahrbten način pred vhodom v hišo poskušal umoriti, so sporočili policisti. Storilec jo je hudo poškodoval. Neuradno naj bi jo napadel s kijem, ki ga še iščejo. Sodnica se zdaj s hudimi poškodbami zdravi v mariborskem UKC.

Kaj se je zgodilo po napadu

Policija je po napadu sporočila, da motiv iščejo tako v njenem delu kot v njenem zasebnem življenju. Pozivali so vse, ki bi imeli kakšne informacije ali karkoli vedeli o napadu, naj jim to sporočijo.

Po dogodku sta brutalni napad enotno obsodila vrh slovenske politike in pravosodja ter varuh človekovih pravic.

Kako so v ponedeljek o zadevi poročali v oddaji Danes na Planet TV:

Preberite še: