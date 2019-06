Policisti zaprli ulico, kjer živi napadena mariborska sodnica

Policisti so zaradi preiskave zaprli ulico v Pekrah pri Mariboru, v kateri stanuje sodnica mariborskega okrožnega sodišča Daniela Ružič, ki so jo pretekli konec tedna brutalno napadli in pretepli neznanci.

Policisti so s trakom zaprli ulico, poroča Večer. "Policija izvaja preiskovalna dejanja v okviru intenzivne kriminalistične preiskave," so nam odgovorili s policije.

Preiskovali naj bi hišo, v kateri živi

Več informacij v zvezi z dogodkom pa policija ne razkriva, tako da ni znano, ali je šlo za enega ali več napadalcev. Ružičevo naj bi napadli s predmetom, s katerim, pa policisti zaradi interesa preiskave doslej še niso povedali. Neuradno naj bi šlo za kij.

Po poročanju 24ur naj bi policisti med drugim preiskovali notranjost hiše, v kateri živi s partnerjem, in avtomobil, ki je parkiran pred njo.

Policija naproša vse, ki bi imeli kakšne koli informacije v zvezi z dogodkom, naj to sporočijo prek telefonske številke 113 ali številke 080 1200, ki je namenjena anonimnim prijavam.

Spomnimo, da so Ružičevo v noči na nedeljo brutalno napadli in pretepli. Hudo poškodovano, z zlomljenimi rokami in hudimi poškodbami glave, so jo odpeljali v bolnišnico, kjer še zmeraj okreva.

Sodila v odmevnih primerih

Policija o motivu in morebitnem napadalcu še vedno ne govori, pravijo le, da preiskujejo vse mogoče motive - napad bi lahko bil povezan z njenim delom kot tudi z zasebnim življenjem, navaja Večer. Sicer pa sosedje o morebitnem družinskem ozadju napada na sodnico ne vedo prav ničesar. Med osumljenci naj bi bil neuradno tudi njen mož, so pred dnevi poročali v oddaji Danes na Planetu.

Ružičeva je sodila v odmevnih primerih, med drugim v tožbi DUTB zoper nekdanje vodilne v Probanki, gospodarskem sporu med Iskro in Mestno občino Maribor pri prekinitvi projekta radarji za odškodnino 12,8 milijona evrov ter v odškodninskih tožbah podjetja KND in občine Duplek proti avstrijskemu Verbundu zaradi škode v poplavah Drave leta 2012.