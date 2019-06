Partnerja v nedeljo napadene sodnice izpustili na prostost

Kot še navaja Večer, pa partner še vedno ostaja osumljen vpletenosti v poskus umora.

Spomnimo, da so v petek policisti zaprli ulico, kjer živi v nedeljo pretepena sodnica Daniela Ružič. Policisti so vso ulico zaprli s policijskim trakom, med drugim so preiskali hišo, v kateri živi s svojim partnerjem, in vozili, ki sta bili parkirani pred hišo.

Primer prevzelo slovenjgraško sodišče

Kot smo poročali, so po koncu preiskave policisti odpeljali tudi njenega partnerja. Večer povzema, da policija očitno še ni zbrala dovolj dokazov, da bi bilo mogoče osumljenca ovaditi. Ob privedbi k preiskovalnemu sodniku morajo namreč imeti že podpisano ovadbo.

Preiskavo še naprej vodijo mariborski kriminalisti, usmerja jih mariborsko sodišče, vendar bo primer obravnavalo slovenjgraško sodišče, potem ko je mariborsko sodišče prosilo za prenos pristojnosti, ker gre za njihovo zaposleno.

Policija: preiskava poteka tako v smeri zasebnega kot poklicnega življenja

V včerajšnji izjavi za medije je mariborska policijska uprava potrdila, da so v petek popoldne pridržali osumljenca za napad na sodnico pred tednom dni.

Njegove identitete sicer niso razkrili, so pa zatrdili, da preiskava domnevnega poskusa umora še vedno poteka v smeri tako njenega zasebnega kot poklicnega življenja.

Foto: STA Po ogledu kraja kaznivega dejanja so kriminalisti po besedah vodje službe direktorja Policijske uprave Maribor Bojana Kitla opravili več pogovorov s sorodniki, sodelavci in sosedi sodnice.

"Na podlagi odredbe Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je bila opravljena preiskava stanovanjske hiše in dveh vozil na naslovu osumljenca. Pri preiskavi smo iskali predmete in sledove, ki bi lahko bili povezani s kaznivim dejanjem. Pridržali smo osumljeno osebo," je dejal v včerajšnji izjavi za medije.

"Dosedanje ugotovitve preiskave in zbiranje obvestil še niso dali odgovorov na vsa vprašanja, zato jih ne moremo podrobno pojasniti. Prav zaradi tega z zbiranjem obvestil in intenzivno preiskavo nadaljujemo," je še dodal.

Ni znano, ali je osumljenih več ali samo ena oseba

Ali je to edini osumljeni za napad, ni znano. "Trenutno poteka intenzivna kriminalistična preiskava, ki jo usmerja okrožno državno tožilstvo v Mariboru. Vanjo je vključeno večje število kriminalistov in strokovnjakov nacionalnega forenzičnega laboratorija. Kriminalistična preiskava poteka v smeri sodničinega zasebnega življenja in v povezavi z njenim delom, torej kot sodnice," je še povedal Kitel.

Sodnico so brutalno pretepli prejšnjo nedeljo ponoči okrog 1. ure, po nekaterih podatkih so jo napadli s kijem. Hudo poškodovano, z zlomljenimi rokami in hudimi poškodbami glave, so jo odpeljali v bolnišnico, kjer še zmeraj okreva.

Policija naproša vse, ki bi imeli kakršnekoli informacije v zvezi z dogodkom, naj to sporočijo prek telefonske številke 113 ali številke 080 1200, ki je namenjena anonimnim prijavam.