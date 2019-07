Kaj se dogaja s primerom pretepene sodnice?

Mesec dni po tem, ko so policisti vložili ovadbo zoper partnerja sodnice, ki je v začetku junija pretepena obležala pred lastno hišo, tožilstvo še ni sprejelo odločitve. Od policije so zahtevali dopolnitev kazenske ovadbe.

Policija je zaradi napada na mariborsko sodnico D. R., ki se je zgodil sredi junija, ovadila njenega partnerja A. H., s katerim naj bi se razhajala.

Ovadbo so vložili konec junija. Mariborsko okrožno tožilstvo je že nekaj dni kasneje od policije zahtevalo dopolnitev (kaj je manjkalo, ni znano), a te še ni. Na policiji dodatnih pojasnil ne dajejo.

Posledično tudi tožilstvo v mesecu dni še ni sprejelo odločitve, ali bo ovadbo zavrglo ali na sodišče vložilo zahtevo za preiskavo oziroma obtožnico. "Glede na to, da predkazenski postopek še ni končan, še ni bila vložena zahteva za preiskavo oziroma o zadevi še ni bilo odločeno," nam je povedala Januša Kušar Rotman, namestnica vodje mariborskega tožilstva Darka Simoniča.

Kakšna je kazen za poskus umora?

Ker je napadena sodnica delala na mariborskem sodišču, je primer prevzelo slovenjgraško sodišče. Foto: STA Policija sodničinemu partnerju očita poskus umora na grozovit in zahrbten način, ki ga opredeljujeta 34. in 116. člen kazenskega zakonika.

Kazen za poskus lahko seže vse do višine kazni, predpisane za umor (to je najmanj 15 let). Sodnik pa ima možnost, da v primeru olajševalnih okoliščin (na primer, če storilec prej ni bil nasilen, če dejanje obžaluje in podobno) izreče milejšo kazen.

Policija ovadila partnerja, sodnica neznanega storilca

Osvežimo dogajanje.