Sodišče našlo utemeljen sum: partnerju napadene sodnice izrekli prepoved približevanja

Mariborsko tožilstvo je prejšnji teden, devet mesecev po napadu na sodnico, vložilo zahtevo za uvedbo preiskave zoper osumljenega partnerja Ružičeve. Preiskovalna sodnica Valerija Matvos Jeromel ga je medtem, po pisanju časnika, zaslišala in ugodila predlogu tožilstva za prepoved približevanja, saj je mogoče najti utemeljen sum, da je storil očitano kaznivo dejanje, povzema STA.

Kot še dodaja Večer, odločitve o tem, ali bo uvedla preiskavo zoper osumljenega, za zdaj še ni, a prav dejstvo, da je prepoznala utemeljen sum, nakazuje, da bo preiskavo najverjetneje dopustila. Osumljeni in njegov odvetnik Miha Kozic se lahko na odločitev sodnice sicer še pritožita.

Napad se je zgodil lanskega junija

Foto: Siol.net Primer mariborske sodnice je junija lani dvignil ogromno prahu, a za zdaj še ni dobil epiloga. Policija je sicer ovadila njenega partnerja, a ga je sodnica pozneje v izjavi za javnost, ki jo je preko svoje hčere posredovala STA, vzela v bran in ovadila neznanega storilca.

Ružičeva, ki se je medtem po neuradnih informacijah že vrnila na delo, je iz bolnišnice sporočila, da se partnerja ne boji in zato tudi ne potrebuje odredbe o prepovedi približevanja. Ob tem je izrazila željo, da se prenehata "gonja in klevetanje njene družine z nepreverjenim in neresničnim pisanjem".

S Policijske uprave Maribor so takrat v zvezi z njenimi trditvami sporočili, da razumejo, v kakšnem položaju se nahaja, vseeno pa ne nameravajo polemizirati s člani njene družine in komentirati razmer v družini.

Tožilstvo večkrat vrnilo ovadbo policiji

Tožilstvo je policiji ovadbo večkrat vrnilo v dopolnitev, nazadnje so dopolnjeno prejeli tik pred koncem lanskega leta. Pristojna tožilka pa si je, kot so pred časom pojasnili na sodišču, glede na obsežnost gradiva za preučitev zadeve, vzela skoraj tri mesece časa.

Sodnica je bila v nočnem napadu pred svojo hišo v Pekrah napadena in hudo pretepena 16. junija lani. Takrat jo je ob vrnitvi domov nekdo pričakal pred hišo in se je fizično lotil z neznanim predmetom, ki ga policija ni nikoli našla. Teden dni pozneje so policisti odvzeli prostost njenemu partnerju, a tožilstvo zaradi premalo zbranih dokazov ni zahtevalo pripora.

Foto: Youtube: Mariborinfo

V javnosti so se takoj po napadu vrstile obsodbe s strani politike in predstavnikov pravosodja, saj je sprva kazalo, da je šlo za napad na neodvisno vejo oblasti. Mariborski kriminalisti so že takrat povedali, da preiskujejo tudi možnost povezave napada s sodničinim zasebnim življenjem, pri čemer bi motiv lahko bil povezan z njeno napovedjo razhoda s partnerjem, poroča STA.

Po neuradnih informacijah Večera naj bi tožilsko odločitev, da predlaga uvedbo preiskave, podkrepilo spremenjeno pričanje oškodovanke, ki naj bi med drugim povedala, da je v preteklosti že bila deležna nasilja s strani partnerja.