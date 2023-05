Pirc Musarjeva: Upam, da bo tragedija prebudila tudi šolski sistem

Predsednica republike Nataša Pirc Musar je po sredinem napadu v osnovni šoli v Beogradu danes izrazila upanje, da bo ta huda tragedija prebudila tudi šolski sistem. Ob tem je pojasnila, da sama ni naklonjena ukrepom, kakršna sta poostritev nadzora v šolah in namestitev detektorjev kovin, temveč, kot je dejala, zagovarja delo z otroki. Pirc Musarjeva je danes sicer obiskala Prekmurje in se v gradu Grad dopoldne sestala z župani 11 občin v Krajinskem parku Goričko. Pogovarjali so se o več temah, med drugim o kmetovanju na območju Natura 2000.

"Eno stvar bi na tem mestu poudarila. Večkrat sem se že pogovarjala s strokovnjaki, ki govorijo o odvisnosti od računalniških iger. Prepričana sem, da je eden od razlogov za takšna dejanja mladostnikov tudi pretirano visenje pred računalniki in računalniškimi igricami. Starši smo prvi v vrsti odgovorni za to, pomagati nam mora pa šolski sistem," je dejala predsednica med obiskom v Gradu na Goričkem.

"Vse prevečkrat v ZDA spremljamo, kako zelo je orožje razširjeno in kakšne težave ima ta država zaradi tega, a se včasih zdi, da se orožarska industrija premalo zaveda, kaj vse povzroča s pretirano liberalizacijo," je poudarila predsednica in dodala, da je Srbija visoko na lestvici držav po številu orožja na prebivalca.

Pirc Musarjeva je sožalje izrazila že v sredo, na dan grozljive tragedije, ki je pretresla Srbijo.

Pirc Musarjeva na obisku v Prekmurju tudi o kmetijstvu

Pirc Musarjeva se je v Prekmurju sestala z župani 11 občin v Krajinskem parku Goričko. Pogovarjali so se o več temah, med drugim o kmetovanju na območju Natura 2000.

Kot je dejala predsednica, deloma razume kmete, ki nasprotujejo dodatnim omejitvam kmetovanja na območju Nature 2000, saj da je nova evropska uredba, ki zahteva še zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev in drugih umetnih gnojil za 50 odstotkov, nepoštena za slovenske kmete in jih postavlja v neenak položaj z drugimi evropskimi kmetovalci.

"Vendarle pa moramo zaradi podnebnih sprememb vsi skupaj razmišljati drugače, tudi kmetje," je poudarila predsednica. Župani so ji zagotovili, da se veliko pogovarjajo s kmeti in da ti razumejo, da bo treba spremeniti logiko, slog kmetovanja. Poudarili pa so, da Slovenija premalo pozornosti posveča malim in srednje velikim kmetom. "To so kmetje, ki bodo ohranjali biodiverziteto, saj velike kmetije in velika kmetijska podjetja, ki imajo v lasti ogromno hektarjev, niso tako dovzetni za podnebne spremembe," je dejala Pirc Musarjeva.

V gradu Grad so pred srečanjem z župani ob 20-letnici Krajinskega parka Goričko in Območja Natura 2000 Goričko predsednici predstavili dosedanje delo. Predsednica si je ogledala tudi tamkajšnjo stalno zbirko in se podrobneje seznanila s kulturno dediščino širšega območja Goričkega. Direktorica Javnega zavoda Krajinski park Goričko Stanislava Dešnik ji je predstavila želje in načrte glede obnove največjega gradu v Sloveniji. Med drugim želijo eno od soban, ki so zdaj še neurejene, preurediti v protokolarni objekt.

Danes ima predsednica republike na programu še obisk v občini Tišina in srečanje s tamkajšnjim županom Francem Horvatom, romskim svetnikom Danijelom Kovačem in vodstvom Ustanove Dr. Šiftarjeva fundacija. Zatem pa bo slavnostna govornica na tradicionalnem dnevu spomina in tovarištva, ki ga pripravlja Ustanova v Vrtu spominov in tovarištva na Petanjcih.