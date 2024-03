Predsednica republike Nataša Pirc Musar in njen poljski kolega Andrzej Duda sta danes na Brdu pri Kranju izpostavila pomembnost podpiranja Ukrajine, dokler bo treba. Pirc Musarjeva je v tej luči izpostavila zlasti vojaško pomoč, Duda pa je v luči naraščajoče ruske grožnje predlagal povečanje izdatkov za obrambo članic Nata na tri odstotke BDP.

Predsednica in predsednik sta na novinarski konferenci sporočila, da si obe državi še naprej prizadevata za mir v Ukrajini in jo bosta podpirali, dokler bo treba. Pirc Musarjeva je prepričana, da Ukrajina v tem trenutku potrebuje zlasti našo vojaško pomoč. Dodala je, da bo Kijev pomoč potreboval tudi, ko se bo vojna končala.

Duda je medtem opozoril, da je znova zaživel ruski imperializem. Rusija po njegovem mnenju predstavlja resno grožnjo zvezi Nato. Da ne bi zaradi tega izbruhnili novi vojaški konflikti, pa je predlagal povečanje spodnje meje izdatkov za obrambo članic Nata s sedanjih dva na tri odstotke BDP.

Pirc Musarjeva se je ob tem dotaknila tudi vojne v Gazi in obsodila vnovičen napad na ljudi, ki so v enklavi čakali na humanitarno pomoč. Ponovno je pozvala k prekinitvi ognja, spoštovanju humanitarnega prava ter izpustitvi talcev. Skupaj z Dudo sta podprla rešitev dveh držav.

Predsednika o možnostih izboljšanja gospodarskega sodelovanja

Poljska bo prihodnje leto prevzela predsedovanje Svetu EU. Ena od njenih prednostnih nalog bo po besedah Dude pomoč državam Zahodnega Balkana na poti v EU, kar je Pirc Musarjeva tudi pozdravila.

Spregovorila sta tudi o krepitvi gospodarskega sodelovanja med državama. Pirc Musarjeva je poudarila, da je Poljska pomembna partnerica Slovenije, lani je namreč bila na devetem mestu trgovinskih partneric Slovenije v blagovni menjavi.

V luči tega je izpostavila številne možnosti za izboljšanje gospodarskega sodelovanja, predvsem na področju kibernetske varnosti in umetne inteligence. O tovrstnih priložnostih bosta gospodarski delegaciji obeh držav spregovorili v četrtek v Nordijskem centru Planica, kjer bo slovensko-poljski gospodarski forum.

O težavah kmetov na ravni EU

Glede protestov poljskih kmetov, ki so prepričani, da ukrajinski proizvodi ne izpolnjujejo standardov EU in predstavljajo nelojalno konkurenco njihovim izdelkom na domačem trgu, je Duda prepričan, da ti niso ohromili odnosov med Varšavo in Kijevom. Spomnil je, da lahko poljski kmetje s svojo proizvodnjo zadovoljijo vse potrebe Poljske. Hkrati se je zavzel za reševanje tegob kmetov, zlasti na ravni EU.

Tudi slovenska predsednica meni, da je proteste kmetov treba jemati izjemno resno. Prepričana je, da bi vsi kmetje na evropskem trgu morali nastopali pod enakimi pogoji, vključno z ukrajinskimi. Ob tem je opozorila na posledice podnebnih sprememb na prehransko varnost.

"V Sloveniji se morda še ne zavedamo, kako zelo je kmetijstvo pomembno v luči podnebnih sprememb. To bo stalnica v prihodnje in kmetijske politike se bodo morale temu prilagoditi. Evropa je v preteklosti že bila lačna, mi pa si ne želimo, da bi se to ponovilo," je dodala.

Predsednika sta izpostavila tudi dobre odnose med državama. Pirc Musarjeva se je ob tem zahvalila Poljski za vso pomoč v času avgustovskih poplav v Sloveniji.

Duda se bo danes sestal še s premierjem Robertom Golobom, predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič in predsednikom državnega sveta Markom Lotričem. V četrtek bosta predsednika nagovorila slovensko-gospodarski forum v Planici.

Inštitut 8. marec: Poljski predsednik, zakaj podpirate prepoved splava?

Ob obisku poljskega predsednika Andrzeja Dude so članice Inštituta 8. marec v znak solidarnosti s poljskimi ženskami za predsednika Dudo pred Državnim zborom pustile sporočilo, kjer ga sprašujejo, zakaj podpira prepoved splava. Poljski predsednik je namreč večkrat javno izrazil svojo podporo prepovedi splava. Prav tako je jasno izrazil, da bi izglasoval veto na zakon, ki bi legaliziral splav na Poljskem, če bi parlament takšen zakon sprejel.

Foto: Inštitut 8. marec

Poljska je ena od držav z najbolj restriktivno zakonodajo o splavu v Evropi. Splav je prepovedan v skoraj vseh primerih. Kot so opozorili na Inštitutu 8. marec, so številne ženske umrle v poljskih bolnišnica, ker zaradi neukrepanja zdravnikov niso dobile primerne oskrbe. Več kot 15.000 jih vsako leto odpotuje v tujino, da bi lahko opravile splav, za kar morajo plačati. Številne so primorane iskati tudi druge manj varne in drage alternative, še izpostavljajo na inštitutu.

V začetku meseca je sicer stekla največja evropska kampanja za reproduktivne pravice My voice, my choice, s katero želijo, da splav postane varen in dostopen po vsej Evropi. Kampanjo bo za celotno Evropo koordiniral Inštitut 8. marec z direktorico Niko Kovač na čelu, v njej pa sodelujejo številne feministične organizacije iz celotne Evrope.