Pet slovenskih občin v združevanje #video

Z ustanovitvijo občine Ankaran leta 2011 smo v Sloveniji sicer dobili že 212-o občino, pet občin pa je danes prepričanih, da bi z združitvijo tako občine kot prebivalci imeli več koristi. S podpisom pisma o nameri so Ivančna Gorica, Dobrepolje, Grosuplje, Škofljica in Ig stopile na pot združevanja občinskih uprav. Občine bi za delovanje ustanovile skupne službe in na ta način predvsem znižale stroške delovanja.

Ena od skupnih služb je občinsko redarstvo, ostale pa so še občinski inšpekcijski nadzor, notranja revizija, varstvo okolja in urejanje prostora ter civilna zaščita, poročajo v oddaji Danes na Planetu.

"Občinske uprave bodo sodelovale pri nalogah, ki bi jih sicer tako ali tako morala vsaka posamezna, zdaj pa se bo to seveda združilo," pojasnjuje Peter Verlič, župan občine Grosuplje.

"Glede na to, da bo skupinska občinska uprava, bomo lahko opravljali več nalog za isto ceno," je dodal Ivan Jordan, Župan občine Škofljica.

"Tukaj v ljubljanski urbani regiji počasi dozoreva zaradi vseh problemov, ki so isti, spet trend, da se povezujemo," je dejal Verlič in kot obljubljajo, to za občane ne bo pomenilo nič slabega. Foto: Planet TV

Na grosupeljskih cestah že pet let ni bilo smrtne žrtve, tovrstne prekrškarje pa uspešno preganjajo. Ta združevanja in povezovanja spodbuja tudi država.

"S tem bodo občine, pet občin in pa šest nalog, dosegle maksimalen nivo financiranja, to je 55 odstotkov," je povedal Dušan Hočevar z občinske uprave občine Grosuplje.

"So nekatere stvari, ki nas družijo in te bomo združili v skupno upravo, so pa določene stvari, ki so specifične za vsako občino, to pa bodo opravljale dosedanje občinske uprave," je dejal Dušan Strnad, župan občine Ivančna Gorica.

