V katerih občinah je največ umorov, posilstev in kraj? #infografika

Po številu umorov in ubojev je vodilna Ljubljana (19), ki ji sledita Maribor (12) in Ptuj (6). Foto: Thinkstock

Zaradi prihajajočih lokalnih volitev smo zbrali in analizirali podatke o stopnji kriminalitete in številu obsojencev v slovenskih občinah.

Kaj vse smo raziskali?

Preverili smo, v katerih desetih občinah se je od začetka leta 2016 do konca letošnjega junija zgodilo največ ubojev, umorov, tatvin, velikih tatvin, ropov, roparskih tatvin in posilstev, pri čemer smo zaradi podobne narave dejanj združili v eno kategorijo uboje in umore ter tatvine, velike tatvine, rope in roparske tatvine.

Občine smo primerjali tako glede na absolutno število omenjenih kaznivih dejanj kot tudi glede na število prebivalcev.

Prav tako smo preverili, katerih deset občin je imelo med letoma 2007 in 2016 največ polnoletnih in mladoletnih obsojencev v absolutnem številu in na tisoč prebivalcev.

Tatvine, velike tatvine, ropi in roparske tatvine

Največ tatvin, velikih tatvin, ropov in roparskih tatvin je bilo od leta 2016 v Ljubljani, in sicer več kot 30 tisoč, kar uvršča prestolnico na prvo mesto tudi po številu omenjenih kaznivih dejanj na tisoč prebivalcev.

Na drugem mestu je po absolutnem številu teh kaznivih dejanj Maribor (4.571), a je glede na število prebivalcev "šele" deseti. Drugo mesto s slabimi 67 tatvinami, velikimi tatvinami, ropi in roparskimi tatvinami na tisoč prebivalcev zaseda Trzin.

Posilstva

Največ posilstev, 15, se je v raziskovanem obdobju zgodilo v Ljubljani. Na tisoč prebivalcev ta številka Ljubljano uvršča na 35. mesto. V absolutnih številkah posilstev Ljubljani sledijo Celje (7) ter Koper in Postojna s petimi posilstvi.

Na tisoč prebivalcev so razumljivo v ospredju manjše občine. V Veržeju, Odrancih, Podlehniku in Sveti Trojici se je zgodilo eno posilstvo, a glede na majhno število prebivalcev kljub temu zasedajo prva štiri mesta.

Umori in uboji

Tudi po številu umorov in ubojev je vodilna Ljubljana (19), ki ji sledita Maribor (12) in Ptuj (6). Na tisoč prebivalcev prva tri mesta zaseda Razkrižje, kjer se je zgodil "le" en umor oziroma uboj, sledita pa Komen in Straža z dvema kaznivima dejanjema.

Obsojenci

Zadnje podatke o obsojenih polnoletnih in mladoletnih po občinah stalnega prebivališča ima statistični urad za leto 2016. Analizirali smo podatke od leta 2007 in ugotovili, da je imela v teh desetih letih največ obsojencev Ljubljana (11.234).

Na tisoč prebivalcev je "zmagovalec" Škocjan. V občini s 3.261 prebivalci je bilo v desetih letih obsojenih kar 354 stalnih prebivalcev.

V spodnji infografiki si oglejte podrobnejše podatke.

Foto: Infografika: Marjan Žlogar