Iz katerih občin se izseli največ prebivalcev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Selitveni presežek, večji od dvajset oseb na tisoč prebivalcev, je imelo med letoma 2015 in 2017 22 občin v Sloveniji.

Selitveni presežek, večji od dvajset oseb na tisoč prebivalcev, je imelo med letoma 2015 in 2017 22 občin v Sloveniji. Foto: Thinkstock

V času zadnjega županskega mandata med letoma 2015 in 2017 (za leto 2018 Surs še nima podatkov) je imelo 93 slovenskih občin selitveni prirast in 119 občin selitveni primanjkljaj. Največ občanov se je izseljevalo v drugo občino ali tujino v Pomurski regiji. Največ ljudi se je izselilo iz Občine Kobilje, največ pa se jih je priselilo v občini Škofljica in Gornji Grad.

Največkrat je razlog za menjavo občine ekonomske narave. Poleg večje izbire služb, boljše službe in s tem višje plače lahko razvitejše občine na račun večje izbire različnih storitev ponudijo tudi boljše razmere za življenje. Predvsem zaradi želje po boljšem življenju, tudi po koncu finančne krize iz leta 2008, ima več kot polovica občin v Sloveniji selitveni primanjkljaj. Velika večina si boljše razmere poišče v bližnjih občinah, opazen pa je tudi odliv v tujino.

Največji selitveni primanjkljaj v Občini Kobilje

Največ občin z najvišjim selitvenim primanjkljajem na tisoč prebivalcev najdemo v Pomurski regiji. Najvišja stopnja brezposelnosti med vsemi regijami poskrbi tudi za povprečno plačo, ki je med najnižjimi v Sloveniji.

Občina Kobilje je "zmagovalka" glede na selitveni primanjkljaj na tisoč prebivalcev med letoma 2015 in 2017. V tem času se je iz občine izselilo za 5,9 odstotka vseh prebivalcev občine v letu 2018, kar je skoraj enkrat več od drugouvrščene občine. Od tega se jih je skoraj 90 odstotkov odselilo v tujino, preostali v druge občine. Skupno je imelo več kot dvoodstotni selitveni primanjkljaj 24 izmed 212 občin v Sloveniji.

Glede na selitveni primanjkljaj Občini Kobilje sledita občini Loška dolina in Središče ob Dravi. Občina Loška dolina ima s tujino celo selitveni prirast, medtem ko se je večina odseljenih preselila v druge občine v Sloveniji. Občina Središče ob Dravi ima selitveni primanjkljaj tako na račun odseljevanja v tujino kot v druge občine.

Med mestnimi občinami je največ prebivalcev zapustilo Občino Slovenj Gradec, ki ima selitveni primanjkljaj v višini 0,7 odstotka vseh prebivalcev. Slovenj Gradec ima selitveni primanjkljaj tako pri preseljevanju v tujino kot v druge občine. Po številu izseljenih je Občina Slovenj Gradec na tretjem mestu. Številčno se je največ občanov izselilo iz občin Kranj in Maribor. Občini Kranj se je selitveni primanjkljaj najbolj povečal v letih 2016 in 2017, ko se je opazno povečalo izseljevanje v druge občine. Na drugi strani ima Maribor s tujino visok selitveni prirast, a se jih je še več, kot jih je prišlo iz tujine, izselilo v druge občine.

Za priseljevanje najbolj priljubljena Občina Škofljica

Občina Škofljica je imela med letoma 2015 in 2017 najvišji selitveni prirast med slovenskimi občinami. V tem obdobju se je priselilo za dobrih šest odstotkov prebivalcev. Občina je imela v letih 2015 in 2016 minimalen selitveni primanjkljaj s tujino, ki pa se je leta 2017 spremenil v presežek. V tem obdobju je imela Škofljica visok selitveni prirast na račun priseljevanja iz drugih občin. Tako so 98 odstotkov selitvenega prirasta ustvarile medobčinske selitve.

Več kot štiri odstotke novih priseljenih prebivalcev so beležile še štiri občine: Gornji Grad, Mengeš, Hodoš in Preddvor. Gornji Grad ima v omenjenem časovnem obdobju s tujino selitveni primanjkljaj ene osebe. Skupno s priseljenimi iz drugih občin pa se je prebivalstvo Gornjega Gradu povečalo za 126 oseb. Mengeš ima selitveni prirast tako s tujino kot med občinami in je v tem času zrasel za 378 prebivalcev.

Najbolj zanimiva za priseljence med mestnimi občinami je Mestna občina Koper. Občina je imela selitveni prirast skoraj 15 prebivalcev na tisoč občanov. Je ena redkih občin, ki ima celo nekoliko večji prirast na račun priseljevanja iz tujine kot na račun priseljevanja iz drugih občin. Kot občina ob meji z Italijo Koper pritegne veliko kupcev nepremičnin iz te sosednje države.

Če gledamo samo skupno število priseljenih, pa je Mestna občina Koper s selitvenim prirastom 769 oseb celo na vrhu med vsemi občinami.