Pahor odlikoval Merklovo z redom za izredne zasluge

"Angela Merkel zmore tisto, kar je v politiki najteže. Pri ljudeh vzbuja zaupanje in jim daje občutek, da se bo vse dobro končalo. To pa ne pride s talentom, ampak z delom, z njegovimi uspehi in lastnim zgledom," je ob izročitvi odlikovanja povedal Pahor.

Kanclerka je do rešitev vedno prihajala z iskanjem kompromisov, tudi z najbolj trdimi ali neprijetnimi sogovorniki je skušala vedno najti dialog, je še pojasnil predsednik republike. Poleg tega je po njegovih besedah snovalka daljnovidnih rešitev kot političarka odgovornih vizij. Ob tem je izpostavil tudi njeno neomajno vero v skupno evropsko prihodnost.

Merkel: Odlikovanje je zaveza obeh držav in njunih ljudi

Kanclerka se je Pahorju zahvalila za odlikovanje in dejala, da je počaščena. Po njenih besedah je to odlikovanje tudi zaveza za vse nadaljnje nemške vlade, da bodo delale v dobro obeh držav in tudi njunih ljudi.

Po 16 letih Merklova zaključuje mandat zvezne kanclerke

Merklova, ki se danes na Brdu pri Kranju udeležuje neformalne delovne večerje pred sredinim vrhom EU-Zahodni Balkan, po 16 letih vodenja nemške vlade zaključuje svoj mandat zvezne kanclerke in se umika iz aktivne politike. V njenem obdobju sta Slovenija in Nemčija razvili odlične in prijateljske odnose na številnih področjih skupnega interesa, so ob tem zapisali v Pahorjevem uradu. Državi sta strateški, politični in gospodarski partnerici in zaveznici in imata sorodne poglede na pomembnejša vprašanja v mednarodni skupnosti, so dodali.