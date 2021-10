Cepljenje: Slovenija še vedno med slabšimi v Evropi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot kažejo podatki Evropskega centra za obvladovanje in preprečevanje bolezni (ECDC), je vsaj 70-odstotno polno precepljenost odraslega prebivalstva, kar je bil evropski cilj, že doseglo 17 držav. Več kot 90-odstotni delež precepljenih imajo na Portugalskem, Malti, Islandiji, Irskem in Danskem.

Slovenija je na repu, s 55,7 odstotka polno cepljenih odraslih prebivalcev je med slabšimi v Evropski uniji. Za nami so še Slovaška (51,6 odstotka), Latvija (50,5), Hrvaška (50,2), Romunija (33,5) in Bolgarija s 23-odstotno precepljenostjo polnoletnih z vsemi odmerki, kažejo podatki ECDC.

Z enim odmerkom v Sloveniji cepljenih dobrih 62 odstotkov odraslih

Nekoliko boljši so kazalniki deleža polnoletnih prebivalcev, ki so cepljeni z vsaj enim odmerkom cepiva, ta v Sloveniji znaša 62,9 odstotka. Za nami je šest držav - Poljska, Latvija, Hrvaška, Slovaška ter Romunija (34,5 odstotka) in Bolgarija (24,3 odstotka), ki sta še edini državi, kjer je bilo z najmanj enim odmerkom cepljenih manj kot 50 odstotkov odraslega prebivalstva. Ti dve državi še vedno ostajata najnižje na lestvici.

Na ravni EU zanimanje za cepljenje raste

Zanimiva je še primerjava Slovenije z Evropsko unijo v odstotkih cepljenih z enim odmerkom cepiva, kar je dobro razvidno na spodnjem grafu.

V vsej EU je bilo do zdaj z enim odmerkom cepiva proti covid-19 cepljenih 79,1 odstotka oziroma dobrih 293 milijonov starejših od 18 let, medtem ko v Sloveniji ta odstotek znaša 62,9 odstotka. Polno cepljenih je trenutno 73,6 odstotka oziroma 272 milijonov odraslih, še kažejo kazalniki ECDC. Celoten pregled trenutnega stanja o precepljenosti v Evropski uniji si lahko podrobno ogledate na tej povezavi.